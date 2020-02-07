Çin MB: Coronavirüse karşı "makul ve bol likidite" sağlanacak - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Çin MB: Coronavirüse karşı 'makul ve bol likidite' sağlanacak - Son Dakika Ekonomi

Çin MB: Coronavirüse karşı "makul ve bol likidite" sağlanacak

6 saat önce

Coronavirüs salgınının ekonomi üzerindeki olumsuz etkisini azaltmak için desteğini artıracağını açıklayan Çin Merkez Bankası (PBOC), coronavirüsün kontrol altına alındığı zaman ekonomik faaliyetin de toparlanacağına dikkat çekti.

Çin MB: Coronavirüse karşı

Coronavirüs salgınının Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi üzerindeki olumsuz etkisini azaltmak için desteğini artıracağını açıklayan Çin Merkez Bankası (PBOC), coronavirüsün kontrol altına alındığı zaman ekonomik faaliyetin de toparlanacağına dikkat çekti.

PBOC Başkan Yardımcısı Pan Gongsheng, basın bilgilendirme toplantısında yaptığı açıklamada, salgının ekonomi üzerindeki etkisini yakından izlediklerini ve oluşabilecek zararlara karşı gerekli önlemlerin hazır olduğunu söyledi.

"Para politikası açısından bir sonraki adım, bozulmalara neden olan gelişmelere karşı gerekli düzenlemeleri güçlendirmek" diyen Pan, bu amaçla "makul ve bol likidite" sağlanacağını ve bu yolla reel ekonomi için güçlü parasal ve finansal ortam sağlanacağını vurguladı.

Pan ayrıca "Salgın ve ekonomi üzerindeki aşağı yönlü baskı bağlamında ekonomik büyümenin sürdürülmesi daha önemli" dedi.

Banka'nın likidite bolluğunu sürdüreceğini ve faiz reformlarını derinleştireceğini de vurgulayan Pan, "Çin'in virüsten kaynaklı şoklara karşılık vermek için bolca politika alanı var" diye konuştu. Pan ayrıca, varlık yönetim ürünleri kurallarını uygulanmasının ertelenebilecğini de ifade etti.


Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Ekonomi, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 01:32 Kaynak: DHA
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