Son Dakika Haberleri: "çin mb'nin önünde büyük politika alanı bulunuyor"
Son Dakika Ekonomi Haber

"çin mb'nin önünde büyük politika alanı bulunuyor"

1 saat önce

Çin Merkez Bankası Başkanı Yi Gang, gevşeme konusunda acele etmediklerini, önlerinde büyük politika alanı bulunduğunu vurguladı.

Çin Merkez Bankası Başkanı Yi Gang, gevşeme konusunda acele etmediklerini, önlerinde büyük politika alanı bulunduğunu vurguladı.

Yi, yetkililerin Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi üzerindeki aşağı yönlü baskıyla başa çıkmak için para politikasında büyük çaplı gevşeme adımları atma konusunda aceleci olmadığını belirtti.

Çin Merkez Bankası'nın önünde büyük politika alanı bulunduğunu, ancak bunun "değerinin bilinmesi" gerektiğini vurgulayan Yi, negatif faiz oranları söylemlerinin olduğu bir ortamda bazı kişilerin başlıca ekonomilerin para politikası araçlarını tüketebileceğinden endişelendiğini de sözlerine ekledi.

Ekonomi, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 08:51 Kaynak: DHA
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