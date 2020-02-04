Çin MB önlemleriyle altın düştü - Son Dakika
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Çin MB önlemleriyle altın düştü

6 saat önce

Çin Merkez Bankası'nın açık piyasa işlemleriyle verdiği likiditenin piyasalardaki olumlu etkisiyle, altın fiyatlarındaki düşüş sürerken, petrol fiyatlarındaki talep kaygılarından kaynaklanan düşüşler de devam ediyor.

Çin MB önlemleriyle altın düştü, System.String[]

Çin Merkez Bankası'nın açık piyasa işlemleriyle verdiği likiditenin piyasalardaki olumlu etkisiyle, altın fiyatlarındaki düşüş sürerken, petrol fiyatlarındaki talep kaygılarından kaynaklanan düşüşler de devam ediyor.

Açık piyasa operasyonları ile piyasalara son iki günde 1.7 trilyon yuan llikidite sağlayan Çin Merkez Bankası, bu likidite desteğinin finansal piyasa beklentilerinde istikrarı sağlamak ve piyasa güvenini yeniden tesis etmek konusundaki kararlılığının somut göstergesi olduğunu vurguladı. Bankanın açıklamasında, beklenenden daha fazla likidite sağlamasının para piyasası ve tahvil getirilerini aşağı iteceğini, küçük, mikro işletmeler için finansman maliyetlerini azaltacağını ve bunlar üzerindeki finansal baskıyı hafifleteceği belirtildi.

Çin Haber Ajansı Xinhua'nın haberine göre Çin Sivil HAvacılık İdraresi, yerli hava yolu şirketlerini uluslararası rotalarda, virüs salgını nedeniyle seyahat yasağı getiren ülkeler hariç, uçmaya devam etmeleri yönünde uyardı.

Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan coronavirüs sebebiyle ölenlerin sayısı 426 virüsten etkilenen kişi sayısı ise 20 bin 574 kişiye ulaştı. Çin dışında gerçekleşen ikici ölümün ise Hong Kong'da gerçekleştiği doğrulandı. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings de coronavirüsün yayılmaya devam etmesinin petrol talebini düşürebileceğine dikkat çekti.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.88 artışla 54.93 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 1.12 düşüşle 50.67 dolardan işlem görüyor.

Küresel Emtia piyasalarında;

- gümüş, yüzde 0.25 artışla 17.71 dolardan,

- altın, yüzde 0.36 düşüşle 1,576.60 dolardan,

- bakır, yüzde 2.05 artışla 2.55 dolardan,

- platin, yüzde 0.70 artışla  977.50 dolardan ve

- paladyum yüzde 0.53 artışla 2,245.39 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 302 liraya, çeyrek altın 494 liraya, Cumhuriyet altını da 2,045  liraya geriledi.


Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 09:57 Kaynak: DHA
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