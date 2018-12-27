Son Dakika Haberleri: Çin MB: Yuanı temelde istikrarlı tutacağız

Çin MB: Yuanı temelde istikrarlı tutacağız

42 dakika önce

Çin Merkez Bankası, para politikasını daha ileriye dönük, esnek ve hedefli hale getirecek.

Çin MB: Yuanı temelde istikrarlı tutacağız, System.String[]
Çin Merkez Bankası, para politikasını daha ileriye dönük, esnek ve hedefli hale getirecek.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 02:39 

Ekonomi
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