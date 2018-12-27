Çin MB: Yuanı temelde istikrarlı tutacağız
42 dakika önce
Çin Merkez Bankası, para politikasını daha ileriye dönük, esnek ve hedefli hale getirecek.
Çin Merkez Bankası, para politikasını daha ileriye dönük, esnek ve hedefli hale getirecek.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 02:39
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