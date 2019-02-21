Çin Medyası: ABD'nin Yeni Tarifeler Getirmesi Küresel Borsalar İçin Felaket Olur

Çin'de yayımlanan Global Times gazetesi, ABD'nin Çin ürünlerine daha fazla gümrük vergisi uygulamasına Çin daha sert önlemlerle karşılık vermesi halinde bunun küresel borsalar için bir felaket olabileceğini yazdı.

Çin'de yayımlanan Global Times gazetesi, ABD'nin Çin ürünlerine daha fazla gümrük vergisi uygulamasına Çin daha sert önlemlerle karşılık vermesi halinde bunun küresel borsalar için bir felaket olabileceğini yazdı.



Gazetenin analistlere dayandırarak verdiği haberde, ABD'nin Çin ile süren ticaret savaşını çözmek için daha büyük bir baskıyla karşı karşıya olduğunu; bunun nedeninin de başarısız müzakerelerin, dünya genelindeki hisse senetleri için büyük sonuçlar doğuracağı olduğunu yazdı.



Gazete, her iki tarafın ticaret savaşları sırasında kendi gücü ve iradesini gösterdiğine dikkat çekerek, ABD'nin kolaylıkla durmadığını buna karşılık Çin'in yenilgiye uğramak için kırılgan davranmadığı yorumunu yaptı.



Haberde ayrıca bu müzakerelerin sonunda Çin ve ABD'nin psikolojik olarak daha eşit olacağını iddia edildi.



ABD ile Çin arasındaki ticari müzakereler geçtiğimiz hafta Çin'in başkenti Pekin'de başlamıştı. Müzakereler dün de ABD'nin başkenti Washington'da devam etti. İki ülke arasındaki ticari ateşkesin 1 Mart'ta bitmesi bekleniyor. Gazete müzakerelerin son aşamasında her iki tarafın da sakin olması ve daha adil ve daha pürüzsüz bir ticaret işbirliğini desteklemeleri gerektiğini yazdı



ABD'den üst düzey heyetler Pekin'de 7-9 Ocak tarihlerinde ticari müzakereler için bir araya gelmiş, iki tarafın ortak kararıyla bir gün daha uzatılan müzakereler sonrasında somut bir sonuç açıklanmamıştı.



ABD Başkanı Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi, 1 Aralık'ta Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında bir araya gelmişti. Iki lider, ülkeleri arasında bir süredir devam eden ticaret savaşının yeni tarifelerle büyümesini önleyecek 90 günlük "ateşkes" üzerinde anlaşmıştı. - Yağcı

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