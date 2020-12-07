Çin medyası, Alman bilim insanının Kovid-19'un kaynağına ilişkin ifadelerini çarpıttı - Son Dakika

Çin medyası, Alman bilim insanının Kovid-19'un kaynağına ilişkin ifadelerini çarpıttı

07.12.2020 18:59
Çin medyası, Alman bilim insanının Kovid-19'un kaynağına ilişkin ifadelerini çarpıttı, System.String[]

Çin medyası, Alman bilim insanı Alexander Kekule'nin yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) kaynağına ilişkin ifadelerini "kasıtlı" olarak çarpıttı.

Çin medyası, Alman bilim insanı Alexander Kekule'nin yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) kaynağına ilişkin ifadelerini "kasıtlı" olarak çarpıttı.

New York Times'ın haberine göre, Çin medyası, virüsün kaynağının Vuhan olmadığı propagandasını desteklemesi için Biyogüvenlik Araştırmaları Enstitüsü (BIS) Müdürü Kekule'nin Kovid-19'un çıkış yerine dair geçen ay yaptığı açıklamalarını çarpıtarak kullandı.

Çin medyası, Kekule'nin bir televizyon kanalında yaptığı konuşmaları kasıtlı olarak çarpıtarak, "Kovid-19'un ilk olarak Vuhan değil İtalya'da görüldüğünü" iddia etti.

Kekule'nin iddiaları yalanlamasına karşın Çin medyasının çarpıttığı ifadeler, uluslararası basın ve sosyal medyada gündem oluşturdu.

Kovid-19'un salgının ilk olarak Çin'in Vuhan kentinde görüldüğüne dair çok sayıda açıklama yapan Kekule, açıklamalarının bağlamından koparılarak Çin medyasınca kullanılmasına ilişkin "Çok açık propaganda." dedi.

Alman bilim insanı Kekule, Çin'in her şeyi propaganda aracı olarak kullandığına dikkati çekti.

Kekule, televizyon programındaki ifadesinde virüsün ilk olarak Çin'de ortaya çıktığının açık olduğunu vurgulamış ancak Avrupalı yetkililerin virüsü tespit etmesinin çok uzun sürmesi nedeniyle salgının dünyaya yayılmasına yol açıldığı eleştirisinde bulunmuştu.

Çin'den Kovid-19'un kaynağına dair komplo teorileri

Kovid-19'un Çin'in Vuhan kentinde çıkıp dünyaya yayılmasının ardından eleştirilerin odağı haline gelen Pekin yönetimi, salgının kaynağına dair komplo teorileri üretiyor.

Çinli yetkililer, Kovid-19'un kaynağına ilişkin en son yaptığı açıklamalarda yurt dışından paketlenmiş gelen dondurulmuş gıdaların virüsü Çin'e taşımış olabileceğini iddia etmiş ancak Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), gıda ve gıda ambalajları ile temasın enfeksiyonu yayma olasılığının düşük olduğunu açıklamıştı.

Çin Bilimler Akademisince virüsün Çin'den değil Hindistan'dan yayıldığını savunan bir makale yazılmış ve dünyanın en önde gelen tıp dergilerinden Lancet'da yayımlamıştı. Makale, gerekli akademik incelemeler yapılmadığı eleştirilerinin ardından yayından kaldırılmıştı.

Çin basınında, virüsün ABD ordusunca Vuhan kentine bırakıldığı iddiaları da yer almıştı.

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19 virüsü, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü. Vaka sayısı 66 milyonu aşarken virüs nedeniyle 1 milyon 544 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Çin Halk Cumhuriyeti, Propaganda, Wuhan, Alman, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çin medyası, Alman bilim insanının Kovid-19'un kaynağına ilişkin ifadelerini çarpıttı - Son Dakika


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