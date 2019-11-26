Çin medyasından Hong Kong'daki seçim sonuçlarına eleştiri

HONG Çin medyası, Hong Kong'da hafta sonu yapılan yerel seçimlerde muhalefetin aldığı zafere tepki gösterdi.

Çin Merkez Televizyonu'nun (CCTV) kadın haber sunucusu, gazeteci Liu Şin, Hong Kong'da pazar günü düzenlenen ve Pekin karşıtı muhalefetin zaferle ayrıldığı seçim için televizyonun internet sitesindeki yorum yazısında "Adil bir karşılaşma değildi." nitelendirmesinde bulundu.

Liu, yazıda "Çin yanlısı adaylar ve destekçileri, yaygın taciz ve gözdağıyla karşı karşıya kaldı." ifadesini kullandı.

Seçim sonuçlarının, "en azından yakın vadede, Hong Kong için olumsuz sonuçlar doğuracağı" yorumunu yapan Liu, Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam yönetimine destek veren, çoğunlukla yaşlı seçmenin, aynı zamanda "muhalefet adaylarının büyük engellemelerine ve hatta sözlü tacizine maruz kaldığını" ileri sürdü.

İngilizce yayın yapan "China Daily" gazetesinde de muhalefet adaylarının seçilmiş olmasının, Hong Kong'un "huzura kavuşmayacağı, uluslararası bir finans ve lojistik merkezi olarak önemini kaybetmeye devam edeceği" anlamına geldiği yorumu yapıldı.

Yerel seçimde Pekin yanlılarının uğradığı hüsran sonrası G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı için bulunduğu Japonya'da dün gazetecilere açıklama yapan Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, "Hong Kong'da ne olursa olsun Çin topraklarının parçası olmaya devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Demokrasi yanlılarının kesin zaferi

Hong Kong Kayıt ve Seçim Ofisinin verilerine göre, oyların tamamının sayıldığı seçimde demokrasi yanlıları 18 seçim bölgesinin 17'sinde ipi göğüslemişti.

Çin karşıtları toplam 452 sandalye için yarışılan mahalli idare seçiminde yüzde 76,7 oyla 347 sandalyenin sahibi olmuştu. Pekin yanlılarının yüzde 13,2 oyla sadece 60 sandalye alabildiği yerel seçimde, bağımsız adaylar yüzde 10,1 oyla 45 sandalye kazanabilmişti.



Otonom bölgenin en büyük Pekin yanlısı partisi olan İyileştirme ve İlerleme için Demokratik İttifak Partisi, yerel seçimde büyük bir hüsrana uğrayarak, 179 adayından sadece 21'ini belediye meclislerine sokabilmişti.



Bölgenin tek "tam demokratik" seçimine halkın rekor katılımı dikkati çekerken, zanlıların Çin'e iadesine ilişkin yasa tasarısına karşı başlayan ve hazirandan bu yana şiddetini giderek artıran protestoların halkın çoğunluğundan sandıkta destek bulduğu görülmüştü.



Pekin yanlısı Hong Kong Özel İdari Bölge Baş Yöneticisi Carrie Lam için "güven oylaması" niteliği taşıyan seçim, aynı zamanda Çin merkezi hükümetinin Hong Kong üzerindeki uygulamalarının halk nezdindeki karşılığını görmek açısından da belirleyici rol oynuyordu.