Şirketlerin geçen yılki birleşik geliri yıllık bazda yüzde 12,03 artışla 502,41 milyar yuana çıkarken, karları bir yıl önceye göre yüzde 21,32 yükselişle 191,12 milyar yuana ulaştı.

Çin Menkul Kıymetler Birliği'nin raporuna göre Çin'in menkul kıymetler firmalarının varlıkları geçen yılın sonu itibarıyla toplamda 10,59 trilyon yuana (yaklaşık 1,49 trilyon ABD doları) ulaştı.

Kaynak: Xinhua

Tam Gemi Şok Denemeleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Shanghai, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Çin'in Menkul Kıymetler Firmalarının Toplam Varlıkları 10,59 Trilyon Yuana Ulaştı - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.