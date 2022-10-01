Çin'in Menkul Kıymetler Firmalarının Toplam Varlıkları 10,59 Trilyon Yuana Ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi

Çin'in Menkul Kıymetler Firmalarının Toplam Varlıkları 10,59 Trilyon Yuana Ulaştı

01.10.2022 13:04
Çin'in Menkul Kıymetler Firmalarının Toplam Varlıkları 10,59 Trilyon Yuana Ulaştı

Çin Menkul Kıymetler Birliği'nin raporuna göre Çin'in menkul kıymetler firmalarının varlıkları geçen yılın sonu itibarıyla toplamda 10,59 trilyon yuana (yaklaşık 1,49 trilyon ABD doları) ulaştı.

Çin Menkul Kıymetler Birliği'nin raporuna göre Çin'in menkul kıymetler firmalarının varlıkları geçen yılın sonu itibarıyla toplamda 10,59 trilyon yuana (yaklaşık 1,49 trilyon ABD doları) ulaştı.

Raporda Çin'in 2021 sonu itibarıyla 41'i Shanghai ve Shenzhen borsalarında işlem gören 140 menkul kıymetler şirketine sahip olduğu belirtildi.

Şirketlerin geçen yılki birleşik geliri yıllık bazda yüzde 12,03 artışla 502,41 milyar yuana çıkarken, karları bir yıl önceye göre yüzde 21,32 yükselişle 191,12 milyar yuana ulaştı.

Raporda sektörün karlılığının 2021'de artmayı sürdürdüğü ve özkaynak getirisinin önceki yıla göre 0,61 yüzde puan artarak yüzde 7,44'e ulaştığı ifade edildi.

YORUMLAR
500
Çin Ana Kara Sözcüsü ABD'yi Çin'i Kontrol Altına Almak İçin Taiwan'ı Kullanmayı Bırakmaya Çağırdı Çin Ana Kara Sözcüsü ABD'yi Çin'i Kontrol Altına Almak İçin Taiwan'ı Kullanmayı Bırakmaya Çağırdı Çin'in Hizmet Ticareti Açığı Ağustos'ta Daraldı Çin'in Hizmet Ticareti Açığı Ağustos'ta Daraldı
Kaynak: Xinhua

Tam Gemi Şok Denemeleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Shanghai, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Menkul Kıymetler Firmalarının Toplam Varlıkları 10,59 Trilyon Yuana Ulaştı - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
17:04 Antalya'da termometreler, ekim ayının ilk gününde 45 dereceyi gördü
16:41 Londra derbisinde zafer Arsenal'in! Tottenham'ı 3 golle deviren Topçular, zirvedeki yerini sağlamlaştırdı
16:39 Seyircilere el salladı, dans etti! Tesla'nın ürettiği insansı robot Optimus, dünyaya tanıtıldı
16:17 Yeni stadına "Ayasofya" adını veren Yunanistan takımı AEK Atina, açılışta 19 Mayıs'ı "Pontus soykırımı" olarak tanıyan şarkıcıya kemençe çaldırdı
16:14 Kızına bağırdığı ses kaydı ortaya çıkan Reha Muhtar: Kızım uyuşturucu bağımlısı biriyle görüşüyordu, ona 5 dakika süre veriyordum
15:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret, memur ve emekli maaşları sözleri: Yılbaşında tüm kayıpları telafi edecek şekilde gözden geçireceğiz
15:34 Teknik direktör Shota ile yollarını ayıran Hull City, son olarak Olympiakos'u çalıştıran Corberan'ı liste başı yaptı
15:07 Adana Demirspor-Galatasaray maçına Hakan Ceylan'ın VAR hakemi olarak atanması, sarı kırmızılı taraftarların tepkisini çekti
14:57 İttifak ortakları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TBMM'ye girişinde ters düştü! CHP'liler otururken, İYİ Partililer ayakta karşıladı
14:33 MHP'li Erkan Hançer'in kan davası sebebiyle silahlı saldırıya uğradığı ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2022 17:18:43. #1.12#
SON DAKİKA: Çin'in Menkul Kıymetler Firmalarının Toplam Varlıkları 10,59 Trilyon Yuana Ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement