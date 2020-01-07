Çin menşeli çakmaklar için ithalat önlemi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Çin menşeli çakmaklar için ithalat önlemi - Son Dakika Ekonomi

Çin menşeli çakmaklar için ithalat önlemi

6 saat önce

Çin menşeili gazlı cep çakmaklarına ilişkin dampinge karşı önlem uygulanması kararlaştırıldı.

Çin menşeli çakmaklar için ithalat önlemi, System.String[]

Çin menşeili gazlı cep çakmaklarına ilişkin dampinge karşı önlem uygulanması kararlaştırıldı.

Ticaret Bakanlığının İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle, Çin menşeli "tekrar doldurulamayan gazlı cep çakmakları", "ateşleme sistemi elektrikli olanlardan yalnız plastik gövdeli doldurulabilen gazlı cep çakmakları", "diğer ateşleme sistemli olanlardan doldurulabilen gazlı cep çakmakları" ve "plastikten gaz haznesi (gaz içersin, içermesin)" ürününe yönelik başlatılan nihai gözden geçirme soruşturması sonucunda alınan karar yürürlüğe konuldu.

Bu ürünün ithalatına karşı uygulanan önlemin yürürlükten kalkması durumunda damping ve zararın devam etmesinin ya da yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu saptanırken, mevcut dampinge karşı önlemin tebliğde belirlenen şekliyle devam edilmesine karar verildi.

Bu çerçevede, "tekrar doldurulamayan gazlı cep çakmakları", "ateşleme sistemi elektrikli olanlardan yalnız plastik gövdeli doldurulabilen gazlı cep çakmakları", "diğer ateşleme sistemli olanlardan doldurulabilen gazlı cep çakmakları" için adet başına 0,05 dolar, "plastikten gaz haznesi (gaz içersin, içermesin)" ürünü için de adet başına 0,02 dolar dampinge karşı önlem uygulanacak.

Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 08:56 Kaynak: AA
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