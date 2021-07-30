Çin menşeli "demir ve çelikten dikişsiz çekme borular" ürününe yönelik soruşturma açıldı

Çin menşeli "demir (dökme demir hariç) ve çelikten dikişsiz çekme borular" ürününe yönelik nihai gözden geçirme soruşturması açılması kararlaştırıldı.

Çin menşeli "demir (dökme demir hariç) ve çelikten dikişsiz çekme borular" ürününe yönelik nihai gözden geçirme soruşturması açılması kararlaştırıldı. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, başvuru üzerine yapılan incelemede yeterli bilgi, belge ve delillerin mevcut olduğu anlaşıldığından, Çin menşeli "demir (dökme demir hariç) ve çelikten dikişsiz çekme borular" ürününe yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme ilişkin nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verildi.

Son Dakika

Marmaris'teki yangına sebep olduğu iddia edilen çocukların ifadeleri ortaya çıktı: Kitap yakıyorduk, bir anda alev çoğaldı

Türkiye alevler içinde kalırken kendisine ulaşılamayan THK Başkanı Aşçı: Düğüne gitmek durumunda kaldım

Son Dakika! Bakan Pakdemirli: Şu anda aktif olan yangınlarda iyiye gidiş var, 57 nokta kontrol altına alındı

Marmaris'teki yangını çıkardığı iddia edilen çocukların sorgusu için pedagogların karakola gelmesi bekleniyor

25 yaşındaki Şahin itfaiyeye su taşırken can verdi! Son paylaşımı yürek parçaladı

Türkiye'yi alev topuna çeviren bu yangınlar nereden çıktı? Uzmanlar iki ihtimal üzerinde duruyor: İklim krizi ve sabotaj

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu yangın bölgesine gitti! Mağdur vatandaşlar tepki gösterdi

Sosyal medya bu iddia ile karıştı: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk istifa mı etti?