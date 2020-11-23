Çin menşeli Kovid-19 aşısı gönüllü vatandaşlar üzerinde uygulanmaya başladı - Son Dakika

Çin menşeli Kovid-19 aşısı gönüllü vatandaşlar üzerinde uygulanmaya başladı

Gönüllü Gökçe Durmaz'a aşının uygulanması Gönüllü öğretmen anne Ayşegül Durmaz'ın açıklamaları Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği İdari ve Eğitim Sorumlusu Prof Dr.

Gönüllü Gökçe Durmaz'a aşının uygulanması Gönüllü öğretmen anne Ayşegül Durmaz'ın açıklamaları Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği İdari ve Eğitim Sorumlusu Prof Dr. Rahmet Güner'in açıklaması Aşıdan görüntüler ANKARA - Türkiye'de faz 3 çalışmalarına başlanan Çin menşeli Kovid-19 aşısı sağlık çalışanlarından sonra gönüllü vatandaşlar üzerinde uygulanmaya başladı. Ankara Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Kliniğinde yapılan uygulamada öğretmen anne Ayşegül Durmaz ve kızı Gökçe Durmaz gönüllü oldu.

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