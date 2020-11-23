Çin menşeli Kovid-19 aşısı gönüllü vatandaşlar üzerinde uygulanmaya başladı - Son Dakika

Gönüllü Gökçe Durmaz'a aşının uygulanması
Gönüllü öğretmen anne Ayşegül Durmaz'ın açıklamaları
Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği İdari ve Eğitim Sorumlusu Prof Dr. Rahmet Güner'in açıklaması
Aşıdan görüntüler ANKARA - Türkiye'de faz 3 çalışmalarına başlanan Çin menşeli Kovid-19 aşısı sağlık çalışanlarından sonra gönüllü vatandaşlar üzerinde uygulanmaya başladı. Ankara Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Kliniğinde yapılan uygulamada öğretmen anne Ayşegül Durmaz ve kızı Gökçe Durmaz gönüllü oldu.
- Kaynak: AA
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