Çin menşeli "sodyum formiat" ürününe yönelik nihai gözden geçirme soruşturması açıldı

Gıda sanayisinde de kullanılabilen Çin menşeli "sodyum formiat" ürününe yönelik nihai gözden geçirme soruşturması açılması kararlaştırıldı.

Ticaret Bakanlığının İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, yerli üretici MKS Marmara Entegre Kimya Sanayi AŞ tarafından yapılan başvuruya istinaden söz konusu ürüne yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme ilişkin nihai gözden geçirme soruşturması açıldı.

Yapılan inceleme sonucu, bir nihai gözden geçirme soruşturması açılabilmesi için yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu da anlaşıldı.

Üretici/ihracatçılara, Çin'in Ankara Büyükelçiliği ile ürünün bilinen ithalatçılarına, soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimde bulunulacak.