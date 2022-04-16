Çin Merkez Bankası, banka ve kredi kuruluşlarının zorunlu karşılık oranını düşürdü - Son Dakika
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Çin Merkez Bankası, banka ve kredi kuruluşlarının zorunlu karşılık oranını düşürdü

16.04.2022 08:36
Çin Merkez Bankası, banka ve kredi kuruluşlarının zorunlu karşılık oranını düşürdü

Çin Merkez Bankası, banka ve kredi kuruluşlarının mevduatları karşılığında rezerv olarak tutmaları gereken nakit miktarını ifade eden "zorunlu karşılık oranı"nı düşürdü.

Çin Merkez Bankası, banka ve kredi kuruluşlarının mevduatları karşılığında rezerv olarak tutmaları gereken nakit miktarını ifade eden "zorunlu karşılık oranı"nı düşürdü.

Çin Merkez Bankasından yapılan açıklamada, zorunlu karşılık oranının 25 Nisan'dan itibaren yüzde 0,25 düşürüleceği bildirildi.

Çin'de kabine işlevi gören Devlet Konseyi, önceki gün yaptığı toplantının ardından, Kovid-19 salgınından etkilenen sektörlere ve küçük ölçekli şirketlere destek için bankaların kredi kapasitesini artırmaya yönelik karar adımlar atılacağını açıklamıştı.

Kararla, yaklaşık 530 milyar yuan (82,95 milyar dolar) nakit varlık, kredi verilmek üzere serbest kalacak.

Merkez Bankası, kararın ardından finans kuruluşlarının uyguladığı zorunlu karşılık oranlarının ağırlıklı ortalamasının yüzde 8,1'e ineceğini belirtti.

Banka, açıklamasında, ihtiyatlı para politikasını sürdüreceği, aşırı teşvik politikasından kaçınacağı mesajını verirken, bu yıl yerel salgınların artışı ve küresel ekonomik durumdan kaynaklanan baskıları hafifletmek üzere para politikasında uyarlama yapılacağını kaydetti.

Çin Merkez Bankası, 2021 Aralık'ta "artan özel sektör borçları nedeniyle sıkışan kredi piyasasını rahatlatmak amacıyla" zorunlu karşılık oranını yüzde 0,5 düşürmüştü.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Merkez Bankası, Banka, Kredi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çin Merkez Bankası, banka ve kredi kuruluşlarının zorunlu karşılık oranını düşürdü - Son Dakika


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