Çin Merkez Bankası Başkanı: Çin İhtiyatlı Para Politikasını Sürdürecek - Son Dakika

Yi, Boao Asya Forumu 2022 Yıllık Konferansı'nda video konferans yoluyla yaptığı konuşmada, uluslararası durumdaki belirsizlik, artan enflasyonist baskı ve Kovid-19'un yurtiçinde yeniden canlanması nedeniyle Çin'in önleyici tedbirler aldığını söyledi.

Fiyat istikrarının Çin'in para politikasının en önemli önceliği olduğunu vurgulayan Yi, fiyat istikrarını sağlamak için önceliklerin de tahıl üretimi ve enerji arzı olacağını söyledi.

Yi, "Tahıl üretimi ve enerji arzı istikrarlı kaldığı sürece enflasyon makul bir aralıkta tutulacaktır" dedi.