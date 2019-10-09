Son Dakika Haberleri: Çin Merkez Bankası, finansal kurumlara 8.5 milyar dolar destek verdi
Son Dakika Güncel Çin Merkez Bankası, finansal kurumlara 8.5 milyar dolar destek verdi

Çin Merkez Bankası, finansal kurumlara 8.5 milyar dolar destek verdi

1 saat önce

Çin Merkez Bankası, finansal kurumların kısa vadeli fon ihtiyacını karşılamak için sabit borç verme tesisi aracılığıyla eylül ayında 61,1 milyar yuan (8,5 milyar dolar) likidite enjekte ettiğini açıkladı.

Çin Merkez Bankası, finansal kurumlara 8.5 milyar dolar destek verdi, System.String[]

Çin Halk Bankası dün yaptığı açıklamada, genellikle alt yapı projelerini desteklemek için kullandığı finansal enstrümanlar aracılığıyla eylül ayında üç devlet bankasına net 24,6 milyar yuan borç verdiğini söyledi.

Merkez bankası, orta vadeli borç verme tesisi aracılığıyla geçen ay bankacılık sistemine 200 milyar yuan tutarında nakit para enjekte ederken, parasal aracın faiz oranlarını değiştirmedi.

Banka ağustos ayında borç verme ve orta vadeli borç verme tesisi aracılığıyla sırasıyla 22,4 milyar ve 550 milyar yuan enjekte etmişti.

Çin Halk Cumhuriyeti, Halk Bankası, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 11:45 Kaynak: Bültenler
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Taha Akgül ve Rıza Kayaalp'in yer aldığı güreşçiler Mehmetçik olacak
İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Türkiye endişelerinde haklı Trump-Erdoğan görüşmesini dinleyen ABD'li yetkili: Başkan Trump omurgasız Apple, iPhone 11'lerin Türkiye satış fiyatlarını açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2019 13:12:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çin Merkez Bankası, finansal kurumlara 8.5 milyar dolar destek verdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]