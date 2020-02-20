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Çin Merkez Bankası gösterge faizi 10 baz puan düşürdü
13 dakika önce
Çin Merkez Bankası, piyasa beklentilerine paralel olarak gösterge faizde indirime gitti.
Çin Merkez Bankası, piyasa beklentilerine paralel olarak gösterge faizde indirime gitti.
Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 08:06
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