Çin Merkez Bankası, karbon salımını azaltmak için kredi desteği verecek - Son Dakika

Çin Merkez Bankası, karbon salımını azaltmak için kredi desteği verecek

Çin Merkez Bankası, karbon salımını azaltmaya yönelik projeler için kredi destek mekanizmasını devreye sokacağını bildirdi.

Çin Merkez Bankası, karbon salımını azaltmaya yönelik projeler için kredi destek mekanizmasını devreye sokacağını bildirdi. Merkez Bankası, konuyla ilgili açıklamasında, karbon salımını azaltmaya yönelik projelere verilen kredilerin yüzde 60'ını yıllık yüzde 1,75 faizle üstleneceğini bildirdi. Banka, finans kuruluşlarının kredi sözleşmelerini, gösterge faiz ve kredi faiz oranlarına göre yapmalarını, ardından destek için doğrudan fon sistemine başvurmalarını istedi. Destek alan kuruluşların, karbon azaltım hedefine yönelik kredileri ve bu kredilerle sağlanan emisyon kesintileri hakkındaki bilgileri kamuya açıklamalarının talep edileceği kaydedildi. Açıklamada, yapısal para politikası aracının temiz enerji, enerji tasarrufu ve çevrenin korunması konularında fayda sağlamasının beklendiği vurgulandı.

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