Çin Merkez Bankası, Mali Piyasaların İstikrarlı ve Sağlıklı Gelişimini Teşvik Edecek - Son Dakika

BEİJİNG, 26 Nisan (Xinhua) -- Çin Merkez Bankası, mali piyasaların istikrarlı ve sağlıklı gelişimini desteklerken parasal ve finansal ortamı güçlendirecek. Çin Merkez Bankası bu açıklamayı Salı günü, son zamanlarda esas olarak yatırımcıların beklenti ve duyarlılıklarından kaynaklanan piyasa dalgalanmalarına yanıt olarak yaptı. Bankanın açıklamasında, Çin'in mali sisteminin Kovid-19 kontrolünü ekonomik ve toplumsal kalkınma ile koordine ettiği, lojistiğin yanı sıra endüstriyel zincirleri ve tedarik zincirlerini düzgün hale getirdiği kaydedildi.

Çin Merkez Bankası'na göre, platform ekonomisinin sağlıklı gelişimini ileriye taşımak için büyük platform şirketlerinin düzeltme çalışmaları istikrarlı bir şekilde teşvik edilecek. Merkez Bankası, başta sanayi şirketleri, mikro, küçük ve orta ölçekli işletmeler ve salgından kötü şekilde etkilenen bireysel işletmeler olmak üzere reel ekonomiyi desteklemek için ihtiyatlı para politikasını pekiştirecek. Bu arada, banka, bilim-teknoloji inovasyonu, yaşlı bakımı, enerji, tarım ve sivil havacılık gibi sektörlerde özel krediler verilirken, piyasada makul ölçüde yeterli likidite sağlanacağını da kaydetti.