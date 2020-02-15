Çin Merkez Bankası'ndan banknotlara karantina: Covid-19 etkisi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Çin Merkez Bankası'ndan banknotlara karantina: Covid-19 etkisi - Son Dakika Dünya

Çin Merkez Bankası'ndan banknotlara karantina: Covid-19 etkisi

6 saat önce

Çin Merkez Bankası, hastalığın daha da yayılmasını engellemek için kullanılmış banknotları karantina altına aldığını duyurdu. Banknotlar, x-ray ışınları veya yüksek ısıyla dezenfekte edildikten sonra 7 ila 14 günlüğüne kasalarda tutulacak.

Çin Merkez Bankası'ndan banknotlara karantina: Covid-19 etkisi, System.String[]

Çin'de koronavirüs salgınından dolayı sadece insanlar karantinaya alınmıyor. Çin Merkez Bankası, hastalığın daha da yayılmasını engellemek için kullanılmış banknotları karantina altına aldığını duyurdu.


Banknotlar, x-ray ışınları veya yüksek ısıyla dezenfekte edildikten sonra 7 ila 14 günlüğüne kasalarda tutulacak. Konuya ilişkin açıklama yapan bankanın başkan yardımcısı Fan Yifei, karantina süresinin her bölge için farklı olacağını, salgın seviyesinin ciddiyetinin belirleyici olacağını ifade etti.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 04:02 
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