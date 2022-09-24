Rapor: Çin Yuan Varlıkları Yurtdışındaki Yatırımcılar Arasında Giderek Daha Popüler Hale Geliyor - Son Dakika
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Rapor: Çin Yuan Varlıkları Yurtdışındaki Yatırımcılar Arasında Giderek Daha Popüler Hale Geliyor

24.09.2022 18:23
Rapor: Çin Yuan Varlıkları Yurtdışındaki Yatırımcılar Arasında Giderek Daha Popüler Hale Geliyor

Çin Merkez Bankası tarafından yayınlanan son rapora göre, Çin finans piyasasının açılması, yuan cinsinden varlıkları yurtdışındaki yatırımcılar için daha çekici hale getirdi ve Çin para biriminin dünya çapındaki kullanımını destekledi.

Çin Merkez Bankası tarafından yayınlanan son rapora göre, Çin finans piyasasının açılması, yuan cinsinden varlıkları yurtdışındaki yatırımcılar için daha çekici hale getirdi ve Çin para biriminin dünya çapındaki kullanımını destekledi.

Raporda, 2021 yılının sonunda yurtdışındaki kuruluşların, hisse senetleri, tahviller, krediler ve mevduatların da aralarında olduğu, yıllık yüzde 20,5 artışla 10,83 trilyon yuan (yaklaşık 1,55 trilyon ABD doları) değerinde yuan varlığına sahip olduğu kaydedildi.

Yuan cinsinden sınır ötesi ödemeler de arttı. Cari hesap ve doğrudan yatırım için kullanılan varlıklar bu senenin ilk yarısında önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 23 artarak 6 trilyon yuana çıktı. Rapora göre, sınır ötesi e-ticaretteki yuan cinsinden ödemeler, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 20,7 artarak 431,7 milyar yuana yükseldi.

Raporda, dünyadaki 80'den fazla merkez bankası ya da para birimi otoritesinin döviz rezervlerinde yuan bulunduğu ifade edildi.

Uluslararası Para Fonu (IMF) verilerine dayandırılan raporda, bu senenin ilk çeyreğinde Çin para biriminin, IMF Özel Çekme Hakları sepetine girdiği 2016 yılına kıyasla 1,8 puan artarak küresel döviz rezervlerinin yüzde 2,88'ini oluşturduğu belirtildi.

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Rapor: Çin Yuan Varlıkları Yurtdışındaki Yatırımcılar Arasında Giderek Daha Popüler Hale Geliyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rapor: Çin Yuan Varlıkları Yurtdışındaki Yatırımcılar Arasında Giderek Daha Popüler Hale Geliyor - Son Dakika
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