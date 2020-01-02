Çin Merkez Bankası zorunlu karşılıkları 50 bazpuan düşürdü - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Çin Merkez Bankası zorunlu karşılıkları 50 bazpuan düşürdü - Son Dakika Ekonomi

Çin Merkez Bankası zorunlu karşılıkları 50 bazpuan düşürdü

6 saat önce

PBOC) bankaların zorunlu karşılık oranlarını 50 bazpuan düşürdü.

Çin Merkez Bankası zorunlu karşılıkları 50 bazpuan düşürdü, System.String[]

Çin Merkez Bankası (People's Bank of China - PBOC) bankaların zorunlu karşılık oranlarını 50 bazpuan düşürdü.

PBOC'dan yapılan açıklamaya göre, zorunlu karşılıklardaki indirimle, finans sistemine, yaklaşık 114.9 milyar dolara karşılık gelen 800 milyar yuan likidite sağlanacak. PBOC 2018'den beri bankaların zorunlu karşılık oranlarını sekiz kez düşürdü.Zorunlu karşılıklarda yaptığı indirimlerle yavaşlayan ekonomiyi canlandırmayı amaçlayan Merkez Bankası, Çin ekonomisinin yaklaşık 30 yılın en zayıf büyümesini kaydetmesi üzerine bankalara daha fazla kaynak ayırmayı hedefliyor.


Çin Halk Cumhuriyeti, Merkez Bankası, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 11:41 Kaynak: DHA
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