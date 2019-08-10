Çin merkez bankasından Türkiye'ye 1 milyar dolar
59 dakika önce
Çin Merkez Bankası, haziran ayında Türkiye’ye 1 milyar dolar değerinde fon aktardı. Pekin'in şu ana kadarki en büyük 'destek paketi' olarak değerlendirilen meblağ, kritik 23 Haziran seçimleri sırasında Türkiye'nin kasasına girdi
Çin Merkez Bankası, haziran ayında Türkiye
'ye 1 milyar dolar değerinde fon aktardı. Pekin
'in şu ana kadarki en büyük 'destek paketi' olarak değerlendirilen meblağ, kritik 23 Haziran seçimleri sırasında Türkiye'nin kasasına girdi.
Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 05:06
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