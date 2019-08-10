Son Dakika Haberleri: Çin merkez bankasından Türkiye'ye 1 milyar dolar
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Çin merkez bankasından Türkiye'ye 1 milyar dolar

59 dakika önce

Çin Merkez Bankası, haziran ayında Türkiye’ye 1 milyar dolar değerinde fon aktardı. Pekin'in şu ana kadarki en büyük 'destek paketi' olarak değerlendirilen meblağ, kritik 23 Haziran seçimleri sırasında Türkiye'nin kasasına girdi

Çin merkez bankasından Türkiye'ye 1 milyar dolar, System.String[]
Çin Merkez Bankası, haziran ayında Türkiye'ye 1 milyar dolar değerinde fon aktardı.

Pekin'in şu ana kadarki en büyük 'destek paketi' olarak değerlendirilen meblağ, kritik 23 Haziran seçimleri sırasında Türkiye'nin kasasına girdi.
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Türkiye, Pekin, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 05:06 
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