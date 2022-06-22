Çin Merkezi Hükümetinin Mali Geliri 2021'de 9 Trilyon Yuanı Aştı - Son Dakika
Üye Girişi

Çin Merkezi Hükümetinin Mali Geliri 2021'de 9 Trilyon Yuanı Aştı

22.06.2022 11:34
Çin Merkezi Hükümetinin Mali Geliri 2021'de 9 Trilyon Yuanı Aştı

BEİJİNG, 22 Haziran (Xinhua) -- Çin Maliye Bakanı Liu Kun Salı günü, merkezi hükümetin mali gelirinin 2021'de 9 trilyon yuanı (yaklaşık 1,35 trilyon ABD doları) geçtiğini açıkladı.

BEİJİNG, 22 Haziran (Xinhua) -- Çin Maliye Bakanı Liu Kun Salı günü, merkezi hükümetin mali gelirinin 2021'de 9 trilyon yuanı (yaklaşık 1,35 trilyon ABD doları) geçtiğini açıkladı. 13. Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi'nin 35. oturumunda bir rapor sunan Liu, geçen yıl mali gelirin bir önceki yıla kıyasla yüzde 10,5 oranında artarak 9,15 trilyon yuana yükseldiğini ve çeşitli merkezi fonlardan yapılan transferler de hesaba katılırsa toplam gelirin 9,34 trilyon yuanı bulduğunu belirtti.

Liu, artışın devam eden ekonomik toparlanma ile üretici fiyat endeksindeki nispeten yüksek büyüme gibi faktörlerden kaynaklandığını söyledi. Rapor ayrıca, merkezi hükümet harcamalarının yüzde 0,9 oranında düşerek 11,72 trilyon yuan olarak gerçekleştiğini ve merkezi fonlara yapılan transferler hesaba katılırsa harcamanın 12,09 trilyon yuana çıktığını gösterdi. Raporda, Çin'in geçen yıl daha etkili ve sürdürülebilir proaktif bir maliye politikasıyla vergi ve harç indirimlerini iyileştirdiği, önemli stratejik görevler için desteğini güçlendirdiği, teknolojik yenilik ve yapısal ekonomik düzenlemelerde aktif ilerleme kaydettiği belirtildi. Liu, bu yıl kalkınma ortamının artan karmaşıklığı ve belirsizliği göz önüne alındığında ekonomiyi makul bir aralıkta tutmak için mevcut politikaların uygulanmasını hızlandırmanın, makro politika düzenlemelerini güçlendirmenin, artan araçlar hazırlamanın, büyüme yanlısı önlemlerle ilerlemenin ve büyük riskleri etkin bir şekilde kontrol etme çabalarının önemini vurguladı.

YORUMLAR
500
Qingdao Zirvesi'nde 99 Yabancı Yatırım Projesi İmzalandı Qingdao Zirvesi'nde 99 Yabancı Yatırım Projesi İmzalandı Türkiye'deki genetik girişim, Çin'de dikkat çekti Türkiye'deki genetik girişim, Çin'de dikkat çekti
Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Merkezi Hükümetinin Mali Geliri 2021'de 9 Trilyon Yuanı Aştı - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
11:43 Akşener'den Pınar Gültekin'in katiline verilen ceza indirimine sert tepki: Kadın katillerine cesaret veriyorlar
11:40 Attila Szalai giderken Fenerbahçe'nin cebini dolduruyor! İşte açıklanan bonservis bedeli
11:39 Yargıtay kararı bozdu! 15 Temmuz sonrası müebbet hapis cezası verilen 66 askeri öğrencinin tahliyesi başladı
11:32 Vurduğu ayının yanına giden 62 yaşındaki avcı hayatının hatasını yaptı
11:29 Kulislerde konuşulan bu iddia bomba etkisi yarattı: Seçim 14 Mayıs'ta mı yapılacak?
11:27 Akşener'den sosyal medya düzenlemesine ilişkin çok sert sözler: Bu yasa yeni bir RTÜK oluşturma çabasıdır! Bu yasa bir istibdat yasasıdır
11:27 Jan Vesely takımdan ayrıldığını açıkladı, oyuncu Berna Laçin'in kızı gözyaşlarına boğuldu
11:23 Rap sanatçısı Uzi, konserinde hayranının saldırısına uğrayınca sahneyi terk etti
11:13 Marmaris'teki orman yangını kontrol altına alındı!
11:01 Gram altının fiyatı yeni günde 1.020 lira seviyesinden işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2022 12:05:15. #1.13#
SON DAKİKA: Çin Merkezi Hükümetinin Mali Geliri 2021'de 9 Trilyon Yuanı Aştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement