Çin Mezalimini İzmir'de Anlattılar

Doğu Türkistan'da doğmasına karşın ne Türk olduklarını ne de müslüman inanca sahip olduklarını söyleyemediklerini anlatarak söze başlayan Uygur Türkü Elçidil Erkin, "Türk olmak ve müslüman olmak yasakmış. Doğu Türkistan, Türk dünyasının ata toprağıdır. Biz Doğu Türkistan'da zulüm var diyoruz, insanlarımız şu anda ölüme gidiyor. 2008'de 35 milyon olan nüfusumuz bugün 25 milyona düştü. Biz Türküz, biz de kaçıp gitmek yok. Bu 10 milyon insan kaçmadı. Her aileye bir tane Çinli ajan yerleştiriyorlar. Şu anda 5 milyon kadar kardeşimiz hapiste. Tek suçları Türk olmak. O ajanlar kızlarımızın yatağına kadar uzandılar. Bizim namusumuz sizin namusunuzdur. Buna sahip çıkmak sizin de boynunuzun borcudur. Şu anda evlerde yemek yapılacak bıçakları bile zincirliyorlar, üzerlerine kimlik numarası yazıyorlar. Kaybolması durumunda 5 yıl ceza veriliyorlar." diye konuştu.

ÖLEN, KAYBOLAN TÜRK ÇOCUKLARI VAR!

Türk ve müslüman olmanın bedelini kanlarıyla ve canlarıyla ödediklerinin altını çizen Erşidin Erkin şöyle konuştu:

"Dünya Çin'in bize düzenlediği bu zulme sessiz kalıyor. Neden kimse sahip çıkmıyor? Doğu Türkistan'daki zulüm ve soykırım hakkında neden kimse kılını kıpırdatmıyor? Soğukta donarak ölen çocuklarımız var. 500 bin kadar çocuğumuzu Çin'de başka bölgelere dilini, Türklüğünü, dinini değiştirmek için gönderdiler. Lütfen herkes o insanlarımız için ne yaptığını düşünsün.."

HER EVE ÇİNLİ AJAN

Bir diğer Doğu Türkistan doğumlu Zülfükar Ali ise, "Doğu Türkistan'da katliam var. 5 milyon kardeşimiz şu anda hapishanelerde, 500 bin çocuğumuz elimizden alındı. Kimse oradaki zulümün farkında değil. Sadece 3 sene içerisinde 5 milyon kardeşimizi cezaevine attılar. Suçları Türkiye'ye gelmeleri, tarihlerini kültür ve inançlarını öğrenmeleriydi. Size günlük rutini söyleyeyim. İşe gitmek için otobüs durağına gidiyorsunuz, hemen size kimlik kontrolü yapılıyor. Hemen elinizden telefonunuzu alıyorlar, eğer o telefonda sizin eskiden çekildiğiniz sakallı bir fotoğrafınız varsa ya da Türk bayrağı olan bir t-shirtle olan bir fotoğrafınız varsa bu bile sizin 5-10 sene cezaevinde yatmanıza sebep olabilir. Her eve bir Çinli ajan koydular, sizi evinizin içinde denetliyor. Evinizde namaz kılmanızı, oruç tutmanızı, Kur'an okumanızı denetliyor, izin vermiyor. Yolda uzun kıyafetli etek giyen bacılarımızı durdurup kıyafetini kesip kısaltıyor. Doğu Türkistan'daki Nazi kamplarındaki kardeşlerimizi, Çin'in iç bölgelerine taşımaya başlamışlar. Tepkiden korktuklarıi kanıtsız bırakmak istedikleri için bunu yapıyorlar." diye konuştu.

PERİNÇEK'İN DERDİNİ HEPİMİZ BİLİYORUZ

Alperen Ocakları İzmir İl Başkanı Eyüp Kuzucu da program hakkında bilgi verdi ve şöyle konuştu:

"Bu kardeşlerimiz Türkiye'de 36 il gezdi ve İstanbul'dan Ankara'ya yürüyerek bu zulmü anlatıyor. Uygur bölgesi yer altı kaynakları açısından Çin için çok önemli bir bölge. Çin'in doğal gaz ve petrol gibi ihtiyacının yüzde 90'ını Doğu Türkistan tek başına karşılıyor. Doğu Türkistan'da 1997 yılında yaşanan Gulca Katliamı, 2005 yılında duyuldu. Bilgimiz çok az. Son üç yıl içerisinde 10 milyon insan yok oldu. Çin hükümetinin büyükelçisi gibi görev yapan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek bu nazi kamplarının olmadığını iddia etti. Ama Çin hükümeti 2 gün önce açıklama yaparak bunların eğitim kampı olduğunu iddia etti. Avrupalı gazetecileri 2 kampa götürdü, diğer kamplardan görüntü almasına izin verilmedi. 20 gazetecinin sadece 30 fotoğraf çıkarmasına izin verildi. Ayıklanmış fotoğraflardaki eğitim kampları denilen yerlere baktığınızda açık cezaevi gibi nazi kamplarına benzer yerler olduğu gözüküyor. İnsanlar bu kamplara götürülüyor, iletişim kuramıyor. Bu arkadaşımızın 11 yaşında çocuğunun nerede olduğunu kimse bilmiyor. Doğu Perinçek çark etti ve eğitim kampı olduklarını söyledi. Doğu Türkistan'daki zulmü Türkiye'de anlatan kardeşlerimizin terörist olduğunu iddia ediyor. Buradan Perinçek'e soruyoruz, bebek katili Öcalan'la 2 defa görüşen ve ona güller uzatan Perinçek kimdir? Abdullah Öcalan, Doğu Perinçek'e göre kimdir? O'nunla görüşüp, sonra çıkıp Uygur Türkü Seyit Tümtürk'e terörist demek ahlaksızlık değil midir?" şeklinde konuşarak tepki gösterdi.