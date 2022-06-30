Çin Milli Savunma Bakanlığı Sözcüsü: Çin-Abd Askeri İlişkilerinin Gelişmesi, Karşılıklı Çaba ve Samimiyete Bağlı - Son Dakika
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Çin Milli Savunma Bakanlığı Sözcüsü: Çin-Abd Askeri İlişkilerinin Gelişmesi, Karşılıklı Çaba ve Samimiyete Bağlı

30.06.2022 23:00
Çin Milli Savunma Bakanlığı Sözcüsü: Çin-Abd Askeri İlişkilerinin Gelişmesi, Karşılıklı Çaba ve Samimiyete Bağlı

BEİJİNG, 30 Haziran (Xinhua) -- Çin Milli Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tan Kefei Perşembe günü yaptığı açıklamada, Çin ile ABD arasındaki askeri ilişkinin gelişmesi için her iki tarafın da samimiyet ve çaba göstermesi gerektiğini belirtti.

BEİJİNG, 30 Haziran (Xinhua) -- Çin Milli Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tan Kefei Perşembe günü yaptığı açıklamada, Çin ile ABD arasındaki askeri ilişkinin gelişmesi için her iki tarafın da samimiyet ve çaba göstermesi gerektiğini belirtti. Tan olağan basın toplantısında, "Şu anda iki ordu arasındaki iletişim kanalları açık ve serbest durumda ve Çin, iki ordu arasında askeri alanda değişim ve işbirliğinin desteklenmesine açık" dedi. Sözcü, ABD'nin bir süredir Soğuk Savaş mantalitesi nedeniyle blok siyaseti yürüttüğünü belirtti. ABD'nin kendi çıkarları doğrultusunda ikili askeri ittifak arayışını artırdığını, bu çerçevede ABD, İngiltere ve Avustralya'yı bir araya getirerek, AUKUS olarak da bilinen askeri anlaşmayı oluşturduğunu, Dörtlü mekanizmayı pazarladığını ve Beş Göz İttifakını güçlendirdiğini söyleyen Tan, bu tür hamlelerin açıkça Çin'i hedef aldığına vurgu yaptı. Çin ile ABD arasındaki askeri ilişkinin şu anda önemli bir kavşakta olduğunu belirten Tan, iki ordunun ileriye dönük olarak bir dizi diyalog ve temas gerçekleştireceğini duyurdu. Tan, "ABD tarafını Soğuk Savaş döneminden kalan bir tarafın kazanıp diğerinin yenildiği türde zihniyeti terk etmeye ve ordular arasındaki ilişkilerinin sağlıklı ve istikrarlı şekilde gelişmesi için elverişli şartlar yaratmak üzere somut adımlar atmaya çağırıyoruz" dedi.

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Kaynak: Xinhua

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Milli Savunma Bakanlığı Sözcüsü: Çin-Abd Askeri İlişkilerinin Gelişmesi, Karşılıklı Çaba ve Samimiyete Bağlı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin Milli Savunma Bakanlığı Sözcüsü: Çin-Abd Askeri İlişkilerinin Gelişmesi, Karşılıklı Çaba ve Samimiyete Bağlı - Son Dakika
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