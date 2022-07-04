Çin-Mısır Ortaklığı ile İnşa Edilen Metro Hattının Açılışına Mısır Cumhurbaşkanı ve Başbakanı Katıldı

KAHİRE, 4 Temmuz (Xinhua) -- Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi (sağdan birinci) ile Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli (sağdan ikinci) Mısır'ın başkenti Kahire'de hafif raylı metro treninde görülüyor, 3 Temmuz 2022. Mısır'ın ilk elektrikli hafif raylı metro sistemi olan ve Çinli ve Mısırlı şirketler tarafından birlikte inşa edilen metro hattında Pazar günü deneme sürüşü yapıldı. Açılış törenine katıldıktan sonra hat üzerindeki ilk seferde Mısır Cumhurbaşkanı'na, Mısır Başbakanı'nın yanı sıra Çin'in Mısır büyükelçisi Liao Liqiang da eşlik etti. (Fotoğraf: Mısır Cumhurbaşkanlığı/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)