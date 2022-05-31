Çin Modeli İsrail'de Ocak-Mayıs Aylarında En Çok Satan Elektrikli Otomobil Oldu - Son Dakika
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Çin Modeli İsrail'de Ocak-Mayıs Aylarında En Çok Satan Elektrikli Otomobil Oldu

31.05.2022 16:01
Çin Modeli İsrail'de Ocak-Mayıs Aylarında En Çok Satan Elektrikli Otomobil Oldu

KUDÜS, 31 Mayıs (Xinhua) -- İsrail Ulaştırma Bakanlığı tarafından Pazartesi günü yayınlanan rakamlara göre, Çinli otomobil üreticisi Geely Auto Grubu tarafından üretilen Geometry C elektrikli otomobil modeli, İsrail'de ilk beş ayda en çok satılan elektrikli araç oldu.

KUDÜS, 31 Mayıs (Xinhua) -- İsrail Ulaştırma Bakanlığı tarafından Pazartesi günü yayınlanan rakamlara göre, Çinli otomobil üreticisi Geely Auto Grubu tarafından üretilen Geometry C elektrikli otomobil modeli, İsrail'de ilk beş ayda en çok satılan elektrikli araç oldu. Rakamlar, Çin'in kompakt crossover modelinin yılın başından bu yana İsrail'de 1.604 adede ulaştığını ve böylece aynı dönemde 1.452 adet satılan ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın Model 3'ünü geride bıraktığını gösteriyor. İsrail'de listede üçüncü sırada 1.053 otomobil ile Güney Kore'nin otomobil üreticisi Hyundai'nin Ioniq 5 modeli yer alıyor ve onu 414 otomobil ile Çin'in otomobil üreticisi DFSK Motor tarafından üretilen Seres 3 modeli izliyor. Veriler yalnızca kayıt prosedürünü tamamlamış ve müşterilere teslim edilmiş otomobilleri içeriyor. Geely İsrail'e göre, Çin modeli için sipariş sayısı yükselerek Kasım 2021'deki lansmanından Nisan ayının sonuna kadar 8.000'i geçti. İsrail'de müşterilere Mayıs ayında 485 adet Geometry C otomobili teslim edildi.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Otomobil, İsrail, Mayıs, Güncel, Son Dakika

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