Çin-Moğolistan Sınır Limanında Meyve ve Sebze İhracatı Arttı - Son Dakika
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Çin-Moğolistan Sınır Limanında Meyve ve Sebze İhracatı Arttı

20.07.2022 17:15
Çin-Moğolistan Sınır Limanında Meyve ve Sebze İhracatı Arttı

HOHHOT, 20 Temmuz (Xinhua) -- Erenhot gümrük bürosu, bu yılın ilk yarısında Çin'in kuzeyinde yer alan İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde bulunan Erenhot sınır limanı üzerinden Çin'den Moğolistan'a toplam 27.700 ton meyve ve sebzenin ihraç edildiğini kaydetti.

HOHHOT, 20 Temmuz (Xinhua) -- Erenhot gümrük bürosu, bu yılın ilk yarısında Çin'in kuzeyinde yer alan İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde bulunan Erenhot sınır limanı üzerinden Çin'den Moğolistan'a toplam 27.700 ton meyve ve sebzenin ihraç edildiğini kaydetti. Ocak-Haziran ayları arasında liman yoluyla Moğolistan'a yapılan meyve ve sebze ihracatının toplam ticaret değeri 48,96 milyon yuanı (yaklaşık 7,26 milyon ABD doları) aştı. 2018'de başlatılan tarım ürünleri için yeşil hat sayesinde, o zamandan bu yana çeşitli meyve ve sebzeler Moğolistan'daki sofralara taşınıyor. Yeşil hattın devreye girmesiyle beraber taze meyve ve sebzelerin gümrükten en hızlı şekilde geçmesine izin veriliyor.

Moğolistan pazarındaki taze meyve ve sebzelerin yaklaşık yüzde 80'i, Erenhot aracılığıyla tedarik edilen Çin ihracatından oluşuyor. Öte yandan Erenhot gümrük bürosu yetkilisi Liu Jian, Erenhot şehrinde görülen Kovid-19 salgınının bu sene Haziran ayında limanın normal operasyonlarını aksattığını ve Moğolistan'a meyve ve sebze ihracatını durma noktasına getirdiğini söyledi. Liu, problemi çözmek amacıyla Erenhot gümrükleri yönetiminin Moğolistan gümrük yetkilileriyle görüştüğünü ve tesis karantina sertifikalarının çevrimiçi olarak gönderilmesi gibi tedbirler aldığını belirtti. Liu, meyve ve sebze ihracatının birkaç gün durduktan sonra yeniden başladığını ifade etti.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Moğolistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin-Moğolistan Sınır Limanında Meyve ve Sebze İhracatı Arttı - Son Dakika

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