Çin-Moğolistan Sınırındaki Limanda Meyve ve Sebze İhracatı Güçlendi - Son Dakika
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Çin-Moğolistan Sınırındaki Limanda Meyve ve Sebze İhracatı Güçlendi

20.04.2022 17:47
Çin-Moğolistan Sınırındaki Limanda Meyve ve Sebze İhracatı Güçlendi

HOHHOT, 20 Nisan (Xinhua) -- Erenhot Gümrüğü'nün bildirdiğine göre, Çin'in kuzeyinde yer alan İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ndeki Erenhot sınır limanı üzerinden 2018'den Mart 2022'nin sonuna kadar 366.500 ton meyve ve sebze Çin'den Moğolistan'a ihraç edildi.

HOHHOT, 20 Nisan (Xinhua) -- Erenhot Gümrüğü'nün bildirdiğine göre, Çin'in kuzeyinde yer alan İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ndeki Erenhot sınır limanı üzerinden 2018'den Mart 2022'nin sonuna kadar 366.500 ton meyve ve sebze Çin'den Moğolistan'a ihraç edildi. Liman yoluyla Moğolistan'a yapılan meyve ve sebze ihracatının toplam ticaret değeri 432 milyon yuana (yaklaşık 67,5 milyon ABD doları) ulaştı. 2022'nin ilk çeyreğinde Erenhot Gümrüğü gözetiminde 16,05 milyon yuan değerinde 8.510 tonun üzerinde meyve ve sebze ihracatı yapıldı. 2018 yılında tarım ürünleri için açılan yeşil kanal ile Moğol halkının sofralarına çeşitli meyve ve sebzeler ulaştırılıyor. Bu yeşil kanal sayesinde taze meyve ve sebzeler gümrükten mümkün olan en hızlı şekilde geçebiliyor. Moğol pazarındaki taze meyve ve sebzelerin yüzde 80'inden fazlası Erenhot aracılığıyla Çin'den ithal ediliyor.

Çin-Moğolistan Sınırındaki Limanda Meyve ve Sebze İhracatı Güçlendi

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Çin Halk Cumhuriyeti, Moğolistan, Nisan, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Çin-Moğolistan Sınırındaki Limanda Meyve ve Sebze İhracatı Güçlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çin-Moğolistan Sınırındaki Limanda Meyve ve Sebze İhracatı Güçlendi - Son Dakika
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