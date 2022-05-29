Çin, Mürettebatlı Uzay Aracı Shenzhou-14'ü Fırlatmaya Hazırlanıyor

JİUQUAN, 29 Mayıs (Xinhua) -- Çin İnsanlı Uzay Ajansı (CMSA) Pazar günü yaptığı açıklamada, mürettebatlı uzay aracı Shenzhou-14 ile Uzun Yürüyüş-2F taşıcıyı roketinin birlikte fırlatma bölgesine nakledildiğini bildirdi. CMSA, fırlatma alanındaki tesis ve ekipmanın iyi durumda olduğunu ve fırlatma öncesinde çeşitli fonksiyon kontrolleri ile ortak testlerin planlandığı şekilde yapılacağını belirtti.
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