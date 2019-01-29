Çin Mutfağından Esinlenen Meyve ve Sebzeli Havuz Görenleri Şaşırtıyor
18 dakika önce
Çin'in Zhejiang eyaletinin en büyük kenti Hangzhou'da bir otel müşterilerine alışılmışın dışında bir termal su terapisi hizmeti sunuyor.
Çin
'in Zhejiang eyaletinin en büyük kenti Hangzhou'da bir otel müşterilerine alışılmışın dışında bir termal su terapisi hizmeti sunuyor. Otel sahipleri geleneksel "fondue chinoise" yemeğinden esinlelenerek sıcak suda sebze ve meyvelerin yerleştirildiği renkli bir havuz yaptı
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 12:49
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