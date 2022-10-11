NEW YORK, 11 Ekim (Xinhua) -- Çin'den Amerika Birleşik Devletleri 'ne müziği tanıtmada öncü bir güç olan Şimdi Çin Müzik Festivali, beşinci sezonunu Pazar günü New York'taki Lincoln Merkezi'nde "hem Doğu hem de Batı'ya ait" füzyon müzik çalışmalarıyla başlattı.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika › Güncel › Albüm: ABD'nin New York Kentinde Şimdi Çin Müzik Festivali Düzenlendi - Son Dakika

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