Albüm: ABD'nin New York Kentinde Şimdi Çin Müzik Festivali Düzenlendi - Son Dakika
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Albüm: ABD'nin New York Kentinde Şimdi Çin Müzik Festivali Düzenlendi

11.10.2022 15:21
Albüm: ABD'nin New York Kentinde Şimdi Çin Müzik Festivali Düzenlendi

Çin Müzik Enstitüsü Müdürü Jindong Cai (ortada), ABD'nin New York kentindeki Lincoln Merkezi'nde düzenlenen Şimdi Çin Müzik Festivali kapsamında verilen "Beijing'den Masallar" konserini yönetiyor, 9 Ekim 2022.

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ABD-Çin Müzik Enstitüsü Müdürü Jindong Cai (ortada), ABD'nin New York kentindeki Lincoln Merkezi'nde düzenlenen Şimdi Çin Müzik Festivali kapsamında verilen "Beijing'den Masallar" konserini yönetiyor, 9 Ekim 2022. (Fotoğraf: Winston Zhou/Xinhua)

NEW YORK, 11 Ekim (Xinhua) -- Çin'den Amerika Birleşik Devletleri'ne müziği tanıtmada öncü bir güç olan Şimdi Çin Müzik Festivali, beşinci sezonunu Pazar günü New York'taki Lincoln Merkezi'nde "hem Doğu hem de Batı'ya ait" füzyon müzik çalışmalarıyla başlattı.

Albüm: ABD'nin New York Kentinde Şimdi Çin Müzik Festivali Düzenlendi
ABD'nin New York kentindeki Lincoln Merkezi'nde düzenlenen Şimdi Çin Müzik Festivali kapsamında verilen "Beijing'den Masallar" konserinde performanslarını sergileyen sanatçılar, 9 Ekim 2022. (Fotoğraf: Winston Zhou/Xinhua)
Albüm: ABD'nin New York Kentinde Şimdi Çin Müzik Festivali Düzenlendi
ABD'nin New York kentindeki Lincoln Merkezi'nde düzenlenen Şimdi Çin Müzik Festivali kapsamında verilen "Beijing'den Masallar" konserinde performanslarını sergileyen sanatçılar, 9 Ekim 2022. (Fotoğraf: Winston Zhou/Xinhua)
Albüm: ABD'nin New York Kentinde Şimdi Çin Müzik Festivali Düzenlendi
ABD'nin New York kentindeki Lincoln Merkezi'nde düzenlenen Şimdi Çin Müzik Festivali kapsamında verilen "Beijing'den Masallar" konserinde performanslarını sergileyen sanatçılar, 9 Ekim 2022. (Fotoğraf: Winston Zhou/Xinhua)

YORUMLAR
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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Albüm: ABD'nin New York Kentinde Şimdi Çin Müzik Festivali Düzenlendi - Son Dakika

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