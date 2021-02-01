Çin: "Myanmar'daki taraflar sorunu hukuk çerçevesinde çözmeli" - Son Dakika

Çin, Myanmar ordusunun yönetime el koymasından ardından ülkedeki tarafları, anlaşmazlıkları anayasa ve hukuk çerçevesinde çözmeye çağırdı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, bugün yaptığı açıklamada Myanmar'daki son gelişmelere değindi. Myanmar'daki gelişmeleri yakından izlediklerini ifade eden Sözcü Wenbin, "Çin, Myanmar'a dost ve komşu bir ülke. Myanmar'daki tüm tarafların anlaşmazlıkları anayasa ve hukuk çerçevesinde uygun şekilde çözmelerini, siyasi ve toplumsal istikrarı korumalarını temenni ediyoruz" dedi.

Myanmar ordusu bu sabah yönetime el koymuş, Devlet Başkanı ve kabinedeki bakanları gözaltına almıştı. Ülkede 1 yıllığına olağanüstü hal ilan edildi.

(Cenk Özkömür/İHA)