Son Dakika Haberleri: Çin nadir element talebinde iç pazara öncelik verecek
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Çin nadir element talebinde iç pazara öncelik verecek

1 saat önce

– Çin'in, yüksek teknoloji ürünlerinin üretiminde kullanılan nadir elementlerin satışında iç talebe öncelik vereceği duyuruldu.

Çin nadir element talebinde iç pazara öncelik verecek, System.String[]
Çin'in, yüksek teknoloji ürünlerinin üretiminde kullanılan nadir elementlerin satışında iç talebe öncelik vereceği duyuruldu.
Çin basınında yer alan ve bir devlet yetkilisine dayandırılan haberde, Ulusal Gelişme ve Reform Komisyonu'nun yerel üreticilere nadir bulunan element satışında öncelik verileceğini ve dış taleplere uygunluk durumunda yanıt verileceği belirtildi. Açıklamayı yapan yetkili, ABD'ye ihraç edilen nadir elementlerin bir karşı hamle olarak kısıtlanıp kıstlanayacağı konuusnda bir yorum yapmadı.
Açıklama, Chinese Global Times gazetesinin, Çin'in, ABD'ye tungsten ve molibden ihracatını yasakladığını duyuraması sonrasında geldi.
Ağırlıklı olarak yüksek teknoloji ürenlerinde kullanılan nadir elementlerden bazıları; Skandiyum, İtriyum, İndiyum, Tellür, Lantan, Seryum, Praseodim, Neodimyum.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 06:00 Kaynak: DHA
Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi
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