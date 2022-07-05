Çin, Nasa Yetkilisinin Uzay Programı Hakkındaki Sözlerine Karşı Çıktı

BEİJİNG, 5 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Çin'in, bir NASA yetkilisinin Çin'in uzay programı hakkındaki sorumsuz ifadelerine şiddetle karşı çıktığını söyledi. NASA Başkanı Bill Nelson'ın, Çin'in uzay programının bir "askeri" uzay programı olduğunu söylediği bildirilmişti. Buna yanıt olarak günlük basın toplantısında NASA'nın gerçekleri göz ardı edip Çin'i karalama girişimlerinin ilk olmadığını belirten Sözcü Zhao, bazı ABD'li yetkililerin diğer ülkelerin normal ve makul dış uzay davalarına sürekli olarak iftira ve karalamada bulunduğunu ve Çin'in bu tür sorumsuz ifadelere şiddetle karşı çıktığını söyledi.

Zhao, ABD'nin uzay departmanının direktörü olarak Nelson'un, ABD'nin uzay programının karanlık tarihinin, ABD'nin uzay çöpleri yaratmada, dış uzayda silahlanma yarışını kışkırtmada ve küresel stratejik istikrarın baltalanmasında oynadığı rolün ve dış uzayın barışçıl kullanımına yönelik ABD'nin oluşturduğu büyük tehdidin tamamen farkında olması gerektiğini ifade etti. Sözcü Zhao, son yıllarda ABD'nin açık şekilde dış uzayı bir savaş alanı olarak tanımladığını, dış uzay güçlerinin oluşturulmasına hız verdiğini, saldırı amaçlı dış uzay silahları geliştirip konuşlandırdığını ve uzun zamandır dış uzayın kontrolüne ilişkin yasal belgelerin görüşülmesine pasif şekilde karşı çıktığını ve müttefikleriyle dış uzay askeri işbirliğini sürekli güçlendirdiğini dile getirdi.

Zhao; ABD'nin, uzay işbirliğinin önüne engeller çıkardığını, diğer ülkelerin uzay kuruluşlarına keyfi yaptırımlar uyguladığını ve Çin'le uzay işbirliği ve alışverişlerini kısıtlayan yasalar çıkardığını hatırlattı. Zhao; Çin'in, dış uzayın barışçıl kullanımını savunduğunu, dış uzayda silahlanma yarışının silah olarak kullanılmasına karşı çıktığını ve dış uzayda ortak geleceğe sahip bir topluluk inşası çağrısında bulunduğunu ifade etti. Çin'in dış uzayı keşfinin, ülkenin ekonomi, toplum, bilim ve teknoloji ile güvenliğinin meşru ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olduğunu vurgulayan Sözcü Zhao, Çin'in uzay sektörünün gelişiminin bağımsız olarak gerçekleştirildiğini ve hak ve kazanımlarının sorgulanamayacağını ve karalanamayacağını söyledi. Zhao, "ABD'li yetkiliyi büyük bir ülke olmanın sorumluluklarını ciddiyetle üstlenmeye, ABD tarafının dış uzay konusundaki olumsuz söz ve eylemlerini ciddi şekilde gözden geçirip düzeltmeye ve dış uzayda sürdürülebilir barış ve güvenliğin korunmasına gerekli katkılarda bulunmaya davet ediyoruz" diye konuştu.