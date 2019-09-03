"Çin New York açıklarında tatbikat yapsa New Yorklular da tedirgin olur"

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, ABD'nin Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) ülkeleri ile Güney Çin Denizi'nde ortak deniz tatbikatı düzenlemesine ilişkin, "Çin tehdit altında hissetmekte haklı. Eğer Çin New York açıklarında tatbikat yapsa eminim New Yorklular da tedirgin olurlar." dedi.

Malezya ulusal haber ajansı Bernema'da yer alan habere göre Başbakan Mahathir, Kamboçya'nın başkenti Phnom Penh'de yapılan "ASEAN Bağlamında Süper Güçlerle İlişkileri Dengelemek" başlıklı konferansta konuştu.

Başbakan Mahathir, ABD'nin ASEAN ülkeleriyle Tayland Körfezi ve Güney Çin Denizi'nde başlattığı ortak deniz tatbikatı ile ilgili sorulan soruya verdiği yanıtta, bu tip askeri tatbikatların dışarıda kalan bölge ülkelerini provoke ettiğini belirterek, "Eğer savaş sistemlerini denemek istiyorlarsa gitsinler kendi ülkelerinde denesinler. Neden buraya geliyorlar? Çin tehdit altında hissetmekte haklı. Çin New York açıklarında deniz tatbikatı yapsa eminim New Yorklular da tedirgin olur." ifadelerini kullandı.

Bu tip tatbikatların bölge ülkeleri arasındaki güven ilişkisini olumsuz etkilediğini dile getiren Mahathir,"Eğer bunu Güney Çin Denizi'nde yaparsanız Çinliler kendilerini tehdit altında hissedecektir. Tehdit altında hissettiklerinde ne yapacaklar? Daha büyük gemiler inşa edecekler, deniz kuvvetlerini güçlendirecekler ve kendi savaş gemilerini bölgeye gönderecekler. Böyle olunca bir gün burada bir kaza meydana gelebilir, birbirlerine ateş açabilirler ve bir savaş çıkabilir ve tüm bu tatbikat saçmalıkları boşa para harcamaktan başka bir şey değil." değerlendirmesinde bulundu.

Mahathir, ASEAN ülkelerinin süper güç devletlerin etkisine ve baskılarına karşı bölgesel iş birliğini geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

ASEAN'ın günümüzde dünyada etkinliğini sürdürebilen az sayıdaki bölgesel örgütten biri olduğuna dikkati çeken Mahathir, "Tek tek ülkeler olarak uluslararası pazarlık masasına oturduğumuzda gücümüz ve etkimiz sınırlı kalıyor. Bu yüzden ASEAN olarak 10 ülkeyi temsilen tartışmalara girerek ortak çıkarlarımızı savunmamız gerekiyor." diye konuştu.

Mahathir, ASEAN bölgesinin dünyada barışın hakim olduğu az sayıdaki bölgeden biri olduğunu belirterek, "Çünkü biz birlikte çalışıyoruz. ASEAN hala önemini koruyor ve umarım bu birlik güçlenerek, üyeleri arasında iş birliğini geliştirerek devam eder." yorumunu yaptı.

"Ticaret savaşı hukukun üstünlüğü anlayışına uygun değil"

ABD ile Çin'in belirli ihraç ürünlerinde gümrük tarifelerini karşılıklı artırmasıyla başlayan ticaret savaşıyla ilgili görüşü sorulan Mahathir, "ABD ile Çin dış ticaretteki sorunlarını karşılıklı müzakereyle veya tahkime giderek çözmeli. Sonuçta bize hukukun üstünlüğüne saygı göstermemizi söyleyen en başta ABD. Ticaret savaşı hukukun üstünlüğü anlayışına uygun değil. Umarım diğer ülkelere demokrasi ve hukukun üstünlüğünü vaaz edenler, aynı kuralara kendileri de uymaları gerektiğini anlar." dedi.

ABD ve 10 ASEAN ülkesi dün Tayland'da Körfezi ve Güney Çin Denizi çevresindeki uluslararası sularda 5 gün sürecek bir askeri tatbikata başladıklarını duyurmuştu. Tatbikata bin 200 askeri personelin katıldığı bildirilmişti.