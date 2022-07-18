Çin'nin Guizhou Eyaletinde Karpuz Festivali Düzenlendi - Son Dakika
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Çin'nin Guizhou Eyaletinde Karpuz Festivali Düzenlendi

18.07.2022 16:44
Çin'nin Guizhou Eyaletinde Karpuz Festivali Düzenlendi

RONGJİANG, 18 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in güneybatısında yer alan Guizhou eyaletine bağlı Rongjiang ilçesinde düzenlenen bir karpuz festivali sırasında canlı yayın sunucuları karpuzları tanıtıyor, 15 Temmuz 2022.

RONGJİANG, 18 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in güneybatısında yer alan Guizhou eyaletine bağlı Rongjiang ilçesinde düzenlenen bir karpuz festivali sırasında canlı yayın sunucuları karpuzları tanıtıyor, 15 Temmuz 2022. Son zamanlarda, Rongjiang ilçesi, çiftçilerin hasat mevsimi boyunca karpuz satışlarını artırmasına yardımcı olmak için çeşitli karpuz festivalleri düzenledi. Geçen birkaç yıl içinde, köylülerin gelirlerini artırmak ve yerel ekonomiyi desteklemek amacıyla Rongjiang'a yeni karpuz çeşitleri getirildi. (Fotoğraf: Yang Wenbin/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Guizhou, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'nin Guizhou Eyaletinde Karpuz Festivali Düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'nin Guizhou Eyaletinde Karpuz Festivali Düzenlendi - Son Dakika
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