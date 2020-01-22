Çin/Ning: ABD ile anlaşmanın ikinci aşaması için tarih belirlenmedi

Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyon Başkan Yardımcısı Ning Jizhe, ABD ile Çin arasındaki ticaret anlaşmasına ilişkin ikinci aşama müzakereleri için henüz bir tarih belirlenmediğini söyledi.

Ning Davos'ta gazetecilerin sorularını yanıtlarken, "Bu aşamada, birinci aşama anlaşmanın uygulamaya geçilmesine odaklanmış durumdayız" dedi.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin Washington ve Pekin arasında müzakereleri süren ticaret anlaşmasının ikinci aşamasının beklenildiği üzere "büyük bir gelişme" olmayabileceği uyarısı yaptı.

Mnuchin, Wall Street Journal'a yaptığı açıklamada, 2021 federal bütçesinde orta sınıf için yeni vergi indirimlerinin yer aldığını belirtti ve ABD ekonomisinde gelecek yıllarda 1 trilyon dolar mali açık öngördü.

ABD Başkanı Trump da Salı günü yaptığı açıklamada Çin ile ticaret anlaşmasının ikinci aşamasına ilişkin müzakerelerinin çok yakın zamanda başlayacağını söylemişti.