Son Dakika Haberleri: Çin Nüfusu 2029'da 'Zirve' Yaparak 1 Milyar 440 Milyona Çıkacak
BBC

Çin Nüfusu 2029'da 'Zirve' Yaparak 1 Milyar 440 Milyona Çıkacak

1 saat önce

Hükümete bağlı bir araştırma kuruluşunun raporuna göre 2029'da 1 milyar 440 milyona çıkacak olan nüfus, daha sonra ise 'durdurulamayacak' şekilde düşüşe geçecek.

Çin Nüfusu 2029'da 'Zirve' Yaparak 1 Milyar 440 Milyona Çıkacak, System.String[]
Çin hükümetinin verilerine göre, ülke nüfusu 2029 yılında zirve yaparak 1 milyar 440 milyona çıkacak, daha sonra ise 'durdurulamayacak' şekilde düşüşe geçecek.

Hükümete bağlı Çin Sosyal Bilimler Akademisi (CASS) raporuna göre ülkede iş gücündeki azalma ve hızla artan yaşlılığa karşı önlemler alınmalı.

Rapor, her iki alandaki değişimin 'olumsuz toplumsal ve ekonomik sonuçları olabileceği' uyarısında bulunuyor.

Dünyanın en kalabalık ülkesi olan Çin bu düşüşün önüne geçebilmek için 2015'te 'tek çocuk politikasını' kaldırdı.

CASS raporunda işgücündeki durgunluğun ve düşük doğurganlık oranlarının ileride daha büyük sorunlar oluşturabileceği belirtildi.

Çin'in nüfusunun 2050'de 1.36 milyara düşmesi, işgücünde de en az 200 milyon azalma bekleniyor.

Doğurganlık oranının düşük seyretmesi durumunda ise nüfusun 2065 yılında 1.17 milyara düşmesi bekleniyor.
BBC

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 12:31 

Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya
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