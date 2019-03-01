Çin, nükleer ve bankacılıkta Türkiye'ye yatırımı değerlendiriyor
1 saat önce
Çin, Trakya bölgesinde kurulması planlanan 3. nükleer santral projesiyle yakından ilgileniyor.
Çin
, Trakya
bölgesinde kurulması planlanan 3. nükleer santral projesiyle yakından ilgileniyor. Ayrıca bankacılık alanında da ICBC
'den sonra yeni yatırımlar gündeme gelebilir. Türkiye
'den ise Alipay ve WeChat
Pay gibi ödeme platformlarını kabul etmesini bekliyor.
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 02:35
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