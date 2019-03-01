Son Dakika Haberleri: Çin, nükleer ve bankacılıkta Türkiye'ye yatırımı değerlendiriyor

Çin, nükleer ve bankacılıkta Türkiye'ye yatırımı değerlendiriyor

1 saat önce

Çin, Trakya bölgesinde kurulması planlanan 3. nükleer santral projesiyle yakından ilgileniyor.

Çin, nükleer ve bankacılıkta Türkiye'ye yatırımı değerlendiriyor, System.String[]
Çin, Trakya bölgesinde kurulması planlanan 3. nükleer santral projesiyle yakından ilgileniyor. Ayrıca bankacılık alanında da ICBC'den sonra yeni yatırımlar gündeme gelebilir. Türkiye'den ise Alipay ve WeChat Pay gibi ödeme platformlarını kabul etmesini bekliyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 02:35 

Trakya Bölgesi, Türkiye, Çin Halk Cumhuriyeti, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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