Çin, Nükleerden Arındırılmış Güney Pasifik Bölgesi Oluşturulmasına Destek Veriyor

SUVA, 31 Mayıs (Xinhua) -- Fiji'nin başkenti Suva'da düzenlenen 2. Çin-Pasifik Ada Ülkeleri Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından Pazartesi yayınlanan bir görüş belgesine göre Çin, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'nın mihenk taşını oluşturduğu nükleer silahsız bir uluslararası rejimi savunuyor ve nükleerden arındırılmış bir Güney Pasifik bölgesi oluşturulmasını destekliyor.

Belgede, Çin'in, ortak bir geleceğe sahip daha yakın bir Pasifik ada ülkeleri topluluğu yaratmak amacıyla bu ülkelerle karşılıklı saygı ve müşterek kalkınmanın eşlik ettiği kapsamlı stratejik ortaklığı derinleştirmekte kararlı olduğu belirtildi. Belgede belirtildiğine göre Çin, bölgesel barış ve güvenliğe katkıda bulunacak şekilde ortak, kapsamlı, işbirlikçi ve sürdürülebilir güvenlik vizyonunu takip etmek için Pasifik ada ülkeleriyle birlikte çalışmayı umuyor. Belge, iki tarafın sanal suçlar dahil sınır aşan suçlarla mücadele için birlikte çalışabileceğini ve geleneksel olmayan güvenlik tehditleriyle birlikte savaşabileceklerini savundu. Fiji Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Josaia Voreqe Bainimarama ve Fiji'yi ziyaret eden Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi Pazartesi günü düzenlenen 2. Çin-Pasifik Adası Ülkeleri Dışişleri Bakanları Toplantısı'na eşbaşkanlık ettiler.