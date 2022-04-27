Çin "Önce İstihdam" Yaklaşımını Güçlendirecek - Son Dakika

BEİJİNG, 27 Nisan (Xinhua) -- Çin, önemli ekonomik göstergeleri uygun bir aralıkta tutmanın temel dayanaklarından biri olan "önce istihdam" yaklaşımını güçlendirerek yıllık hedefi gerçekleştirmeye çalışacak. İnsan Kaynakları ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilisi Chen Yongjia, Çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında, işsizlik ve işle ilgili yaralanma sigortası primlerini düşürmeye dair dönemsel politikanın uygulanmaya devam edeceğini söyledi. Chen Yongjia, "Kovid-19 pandemisinin yükünü taşıyan sektörlerden sosyal sigorta primlerinin ödenmesi ertelenebilir" dedi.

Serbest çalışmanın desteklendiğini belirten Chen; eğitim, hizmetler, krediler ve sübvansiyonların artırılacağını söyledi. Chen üniversite mezunları ve özellikle yoksulluktan kurtulmuş göçmen işçiler gibi kritik önemdeki grupların istihdamını teşvik etmek amacıyla çaba gösterileceğini de kaydetti. Hükümetin çalışma raporuna göre, Çin bu sene 11 milyondan fazla yeni kentsel iş yaratmayı ve ankete dayalı kentsel işsizlik oranını yüzde 5,5'ten daha fazla olmayan bir seviyede tutmayı hedefliyor. 2022 yılının ilk çeyreğinde, 2,85 milyon yeni kentsel iş yaratılarak yıllık hedefin yüzde 26'sı gerçekleştirilmiş oldu. Ayrıca ankete dayalı kentsel işsizlik oranı, geçen senenin aynı dönemine göre temel olarak değişmeden kaldı ve ortalama yüzde 5,5 oldu.