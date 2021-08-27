Çin ordusu Tibet Platosu'nda tatbikat düzenledi - Son Dakika

Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun (PLA), dünyanın en yüksek platosunda askeri tatbikat düzenlediği bildirildi.

Çin Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Tibet Platosu'nda "Snowland Mission 2021" kod adlı gerçek mühimmatlı tatbikat gerçekleştirildiği kaydedildi.

Açıklamada, dünyanın en yüksek platosunda düzenlenen tatbikata yaklaşık 10 bin Çin askerinin katıldığı belirtildi.

Tibet'in statüsü

Himalaya Dağları'nın kuzeyindeki 2,5 milyon kilometre genişliğindeki Tibet Platosu, deniz seviyesinden ortalama 4 bin 380 metre yüksekliği ile "dünyanın çatısı" olarak adlandırılıyor.

Tarih boyunda yarı-göçebe Tibet halkının yurdu olan bölge, 1951 yılında imzalanan 17 Nokta Anlaşması ile Çin Halk Cumhuriyeti egemenliğine girmişti. Pekin yönetimi, bunu "Tibet'in barışçıl özgürleşmesi" olarak adlandırmıştı.

Tibet'in ruhani lideri Dalai Lama, 1959'daki bağımsızlık yanlısı ayaklanmanın başarısız olmasının ardından bölgeyi terk etmiş ve Hindistan'ın kuzeyindeki Dharmsala kentine yerleşerek sürgündeki Tibet meclisi ve hükümetini kurmuştu.

Pekin yönetimi, sürgündeki Tibet yönetimini tanımıyor ve 2010'dan bu yana Dalai Lama'nın temsilcileriyle hiçbir temasta bulunmuyor.

Pekin yönetimi, Tibet'in 13. yüzyıldan bu yana Çin'in parçası olduğunu ve ayrı bir varlığının bulunmadığını ileri sürerek, sürgündeki hükümeti ayrılıkçılıkla suçlarken Dalai Lama ve destekçileri, Tibet'in tarihinin büyük bölümünde fiilen bağımsız olduğunu savunuyor.