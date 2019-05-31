Çin Ordusu Windows Kullanmayacak, Çin'den ilk Misilleme

Çin ABD Gerginliğinde Misilleme Başlıyor!

Çin ABD Gerginliğinde Misilleme Başlıyor!





Çin Ordusu Windows Kullanmayacak!



Çin hükümeti, ordusunda kullanılana Windows İşletim Sistemlerini Kaldırmayı Planlıyor. Windows yerine kendi geliştirdikleri açık kaynak kodlu bir işletim sistemi kullanılacak.



ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşlarında gelinen son noktada, Çin, ABD'nin Huawei hamlesine karşılık nasıl bir yanıt vereceği merakla bekleniyordu. Bunun ufak ama önemli bir adımı Microsoft üzerinden verilemeye başlandı.



Kanada merkezli askeri dergi Kanwa Asian Defence'in aktardığına göre Çin; ABD'nin bilgisayar ağlarına girme endişesi nedeniyle kendi işletim sistemlerini geliştirerek bunları ordu bilgisayarlarında kullanmayı hedefliyor.



Çin Ordusu Windows Kullanmayacak!





Habere göre Çin hükümeti gizlilik aracılığıyla güvenlik yaklaşımını benimseyerek başta ABD gibi Çin ordusu operasyonlarına casusluk yapan dış tehditlerin daha zor erişebileceği bir işletim sistemini hayata geçirmeyi planlıyor.





Yeni geliştirilecek sistem İnternet Güvenliği Bilgi Liderliği Grubu adıyla bir birim oluşturulacak ve bu brim doğrudan Çin Kominist Partisi Merkez Komitesine bağlanacak.



Grubun, Çin'deki endüstriyel kontrol sistemlerinin; yüzde 70'inde kullanılan Almanya'nın geliştirdiği programlanabilen mantık kontrolcüsünün (PLC) de Çin'in ulusal güvenliğine tehdit oluşturduğuna inandığı belirtildi.



ABD'de 2018 yılında ağ güvenlik bölümünü Amerikan Ulusal Güvenlik Biriminden ayırarak Birleşik Devletler Siber İstihbaratı olarak biçimlendirmişti.



90'lı yıllarında sonunda Kuzey Kore de ülke içerisinde kullanılmak üzere Red Star OP adıyla kendi işletim sistemlerini geliştirmişti.



Hatırlayacağınız gibi ABD'nin geçirdiği yasa gereği Google başta olmak üzere bir çok Amerikan şirketi Huawei ile olan ilişkisini askıya alan kararlar aldı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: Teknotalk.com

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