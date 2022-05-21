Çin Ortalama Yaşam Süresini Uzatmakta Kararlı - Son Dakika
Üye Girişi

Çin Ortalama Yaşam Süresini Uzatmakta Kararlı

21.05.2022 16:37
Çin Ortalama Yaşam Süresini Uzatmakta Kararlı

BEİJİNG, 21 Mayıs (Xinhua) -- Çin, ülkenin 14. Beş Yıllık Plan döneminin (2021-2025) sonunda insanların ortalama yaşam süresini 2020 seviyesine göre yaklaşık bir yıl daha artırmayı hedefliyor.

BEİJİNG, 21 Mayıs (Xinhua) -- Çin, ülkenin 14. Beş Yıllık Plan döneminin (2021-2025) sonunda insanların ortalama yaşam süresini 2020 seviyesine göre yaklaşık bir yıl daha artırmayı hedefliyor. Devlet Konseyi'nin yayınladığı 14. Beş Yıllık Plan döneminde hazırlanan ulusal sağlık planında; halk sağlığı hizmetlerinin kapasitesini önemli ölçüde iyileştirme, bazı ciddi hastalıkları kontrol altına alma ve sona erdirme, tıbbi hizmetlerin kalitesini iyileştirmeye devam etme taahhüdü de bulunuyor.

Tıp ve sağlık hizmetlerini destekleme kapasitesini artırmak ve sağlık endüstrilerini geliştirmek için sürekli çaba sarf edileceği belirtilen planda, ulusal sağlık politikası sisteminin daha da iyileştirileceği belirtildi. Planda, tıp ve sağlık sektörlerini geliştirme çabalarının hastalıkların tedavisinden ziyade insanların sağlığını korumaya odaklanacağı belirtildi. Yine plan kapsamında sağlıklı oldukları zamanlarda da insanlara kapsamlı sağlık hizmetleri sunulacağı taahhüt edildi. Resmi istatistiklere göre, 2020 itibarıyla Çin halkının ortalama yaşam süresi 77,93 yıldı.

YORUMLAR
500
Çin'in Guizhou Eyaletinde 56.000 5g Baz İstasyonu İnşa Edildi Çin'in Guizhou Eyaletinde 56.000 5g Baz İstasyonu İnşa Edildi Çin'in Mega Hidroelektrik Santral Projesinde Tüm Güç Üretim Birimlerinin İnşası Tamamlandı Çin'in Mega Hidroelektrik Santral Projesinde Tüm Güç Üretim Birimlerinin İnşası Tamamlandı
Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Ortalama Yaşam Süresini Uzatmakta Kararlı - Son Dakika


Son Dakika
16:47 Erdoğan İsveç Başbakanı'nın ardından Finlandiya lideri ile görüştü!
16:43 Cem Yılmaz'ın 9 yaşındaki oğlundan Erşan Kuneri tavsiyesi: 18 yaşından küçükler izlemesin
16:40 Erdoğan, NATO üyeliklerine karşı çıktığı İsveç Başbakanı ile telefonda görüştü!
16:01 PSG'nin yıldızı Di Maria Juventus'a gidiyor
15:57 Çay zammı raflarda! İşte tiryakilerin dudaklarını uçuklatan o rakamlar: 1 kiloluk çay 74 TL
15:44 FOX TV, 'Selçuk Tepeli kovuldu' iddiasını yalanladı
15:39 Fenerbahçe'nin yeni hocasının alacağı maaş "vay be" dedirtti: Yıllık 7 milyon euro
15:32 Maymun çiçeği virüsü yayılıyor: 11 ülkede 80 vaka
15:14 Dünyada doğurganlık hızı listesi değişti: Fransa ilk sırada, Türkiye üçüncü
15:01 Beşiktaş'ın ünlü futbolcusu Oğuzhan Özyakup da Trabzonspor'a göz kırpıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2022 16:53:41. #1.11#
SON DAKİKA: Çin Ortalama Yaşam Süresini Uzatmakta Kararlı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement