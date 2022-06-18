Çin Otomobil Satışlarını Artırmak İçin Avantajlı Politikalar Uygulamaya Başladı

HEFEİ, 18 Haziran (Xinhua) -- Çin, ülkenin araba üretimini sürdürme ve tedarik zincirlerini istikrara kavuşturma çabaları kapsamında otomobil satışlarını artıracak bir dizi avantajlı politika uygulamaya başladı. Çin, son hamlesinde ülkede 1 Haziran ile 31 Aralık tarihlerinde satın alınan 2 litrenin altında motor silindir hacimli, değeri 300.000 yuanın (yaklaşık 44.800 ABD doları) altındaki binek otomobillere uygulanan satın alma vergisinin yarıya indirilmesine karar vermişti. Normalde aracın etiket fiyatı üzerinden yüzde 10 olarak uygulanan vergi, artık yüzde beşe indirildi. Otomobil mağazalarının şimdiden potansiyel müşterilerden bir sürü soru almaya başlamasıyla birlikte, vergi indiriminin piyasaya etkisi neredeyse anında gerçekleşti.

Çin'in doğusundaki Anhui'nin merkezi Hefei'deki bir oto galeride satış müdürü olan Wang Guangnian, "Mayıs'ta yaklaşık 80 araba sattık. Mevcut satışlarımıza bakarak, avantajlı politikalar sayesinde gelecek ay 50 araç daha satmayı bekliyoruz" dedi. Çin Otomobil Üreticileri Birliği (CAAM) Genel Sekreter Yardımcısı Chen Shihua da vergi indiriminin 2 milyonun üzerinde ek satış yaratacağını ve otomobil tüketimini 300 milyar yuanın üzerinde artıracağını söyledi. Chen, "Otomobil parçaları, hammaddeler ve mali sigorta işletmeleri gibi üretime ve satışa dönük sektörlerde finanse edilmesi halinde vergi indirimi sektörün tamamında 500 milyar yuanlık tüketim yaratacak" diye ekledi.

Tüketiciler, satın alma vergisini düşürmeye dair ulusal kararın yanında ülke genelindeki çeşitli yerlerde araba satın alımına yönelik teşvikleri de memnuniyetle karşılıyor. Anhui'nin Huainan kenti, şehirdeki insanların binek arabası almalarını teşvik etmek için 10.000 dijital kupon yayınladı. Yeni araba satın alıp şehre kaydedenler 2.000 yuanlık indirim kazanıyor. Çin'deki artan sayıda yerel yönetim de buna katılıyor. Beijing'de 2022'nin sonu itibarıyla aracını yeni enerjili bir arabayla değiştirenler 10.000 yuana varan devlet desteği alırken, Shanghai da bu yıl araç sahipliği kotasını 40.000 artırdı. Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinde de yerel yetkililer, bireysel otomobil alımları için tahmini değeri 500 milyon yuan olan tüketim kuponları sunarak otomobil endüstrisine yönelik teşvik önlemleri yayınladı. CAAM'nin verdiği bilgiye göre Çin'deki otomobil üretimi ile satışları Mayıs ayında Nisan'a kıyasla toparlanırken, toplam üretim bir önceki aya göre yüzde 59,7 artarak 1,93 milyon adet oldu ve satışlarda da yüzde 57,6'lık artışla 1,86 milyon adede ulaşıldı. Birlikten yapılan açıklamada Kovid-19 vakalarının kademeli olarak azalması ve ülkede lojistiğe dair sorunların giderilmesiyle birlikte Çin'in otomobil sektörünün yakında normal faaliyetlerine dönmesinin beklendiği belirtildi.