Çin Otomobil ve İnternet Devlerinden, Araç Paylaşım Sektörüne Ortak Yatırım

Chongqing Changan Automobile, Alibaba'ın yatırım şirketi, Tencent, Suning'in yatırım birimi, FAW ve Dongfeng Motor gibi ortaklarında yer aldığı Nanjing'deki yatırım şirketine, 1,6 milyar yuan (238,70 milyon $) değerinde yatırım yaptı.

Changan yatırım başvurusunda, Changan, Dongfeng ve FAW'nin yatırım şirketinde yüzde on beşer hisseye sahip olacaklarını, Suning ise yüzde 19 pay ile en büyük hissedar olacağını belirtti.

Kuruluş için yapılan borsa başvurusuna göre, Alibaba ve Tencent'in yatırım birimleri, diğer bazı fonlarla birlikte kalan hisse senetlerinin sahibi olacak.

Ortak girişim, yeni enerji araçlarına odaklanarak araç paylaşım sektörüne yatırım yapacak şirket kuracak. Firmanın kuruluş başvuru dosyasındaki bilgilere göre şirket, araç paylaşım sektöründen başka bir sektörde faaliyet göstermeyecek.