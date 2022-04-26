Çin, Otoyol Hizmet Alanlarındaki Şarj Sütunlarının Sayısını Artıracak - Son Dakika
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Çin, Otoyol Hizmet Alanlarındaki Şarj Sütunlarının Sayısını Artıracak

26.04.2022 22:53
Çin, Otoyol Hizmet Alanlarındaki Şarj Sütunlarının Sayısını Artıracak

BEİJİNG, 26 Nisan (Xinhua) -- Çin Ulaştırma Bakanlığı Salı günü yaptığı açıklamada, yeni enerjili araçlar için ülkedeki otoyol hizmet alanlarında şarj sütunlarının inşaatını hızlandıracağını bildirdi.

BEİJİNG, 26 Nisan (Xinhua) -- Çin Ulaştırma Bakanlığı Salı günü yaptığı açıklamada, yeni enerjili araçlar için ülkedeki otoyol hizmet alanlarında şarj sütunlarının inşaatını hızlandıracağını bildirdi. Bakanlık yetkilisi Zhou Rongfeng düzenlenen basın toplantısında, ülkedeki 3 binden fazla otoyol hizmet alanında 13.374 şarj istasyonu inşa edildiğini belirtti. Zhou, ülkenin daha gelişmiş doğu bölgeleriyle karşılaştırıldığında, batı ve kuzeydoğu bölgelerinin, hizmet alanlarındaki şarj sütunlarının kapsamı açısından hala geride kaldığını söyledi. Yetkili, bakanlığın altyapıyı iyileştirmek ve otoyollar boyunca hem sabit hem de mobil şarj tesislerinden oluşan bir ağ kurmak için diğer hükümet daireleriyle birlikte çalışacağını vurguladı.

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Çin Halk Cumhuriyeti, ulaştırma bakanlığı, TEM Otoyolu, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

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