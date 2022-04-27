Çin, Pakistan'da vatandaşlarını hedef alan terör saldırısını kınadı Açıklaması - Son Dakika
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Çin, Pakistan'da vatandaşlarını hedef alan terör saldırısını kınadı Açıklaması

27.04.2022 13:03
Çin, Pakistan'da vatandaşlarını hedef alan terör saldırısını kınadı Açıklaması

Çin, Pakistan'ın Karaçi kentinde üç Çin vatandaşı ve bir Pakistanlının hayatını kaybettiği terör saldırısını kınadı.

Çin, Pakistan'ın Karaçi kentinde üç Çin vatandaşı ve bir Pakistanlının hayatını kaybettiği terör saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, dün Karaçi Üniversitesindeki Konfüçyüs Enstitüsünün önünde düzenlenen terör saldırısının büyük infiale yol açtığı belirtilerek "Çin halkının kanı boş yere dökülemez. Bu olayın arkasındakiler yaptıklarının bedelini ödeyecekler." ifadelerine yer verildi.

Kurbanların yakınlarına başsağlığı dilenen açıklamada, Pakistanlı yetkililerden olayın derhal soruşturulması ve sorumluların cezalandırılması istendi.

Açıklamada, Dışişleri Bakanlığının ve Pakistan'daki Çin diplomatik misyonlarının, saldırı sonrasında yaralıların tedavisi, olayın soruşturulması ve eylemi düzenleyen terör örgütüyle mücadele için ilgili makamlara çağrılarını sürdüreceği kaydedildi.

Pakistan'da dün öğle saatlerinde Karaçi Üniversitesindeki Konfüçyüs Enstitüsüne ait servis minibüsüne yapılan intihar saldırısında Konfüçyüs Enstitüsü Direktörü Huang Guiping'in de bulunduğu üçü Çinli, biri Pakistanlı dört kişi yaşamını yitirmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Saldırının sorumluluğunu ayrılıkçı Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) terör örgütü üstlenmişti.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Pakistan, Karaçi, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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