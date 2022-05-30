Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru'nun batı rotası genişletildi - Son Dakika
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Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru'nun batı rotası genişletildi

30.05.2022 13:37

Pakistan hükümeti, Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru (CPEC) Batı Rotasını Swat, Chitral ve Shandur üzerinden Gilgit'e uzatmaya karar verdi.

Pakistan hükümeti, Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru (CPEC) Batı Rotasını Swat, Chitral ve Shandur üzerinden Gilgit'e uzatmaya karar verdi.

Gilgit-Shandur, Shandur-Chitral ve Swat otoyolunun da eklenmesiyle batı koridoru 1.617 km olacak.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, 20 Mayıs Cuma günü gerçekleştirilen Pakistan MİLGEM Projesi'nin üçüncü gemisi Badr'ın Karaçi Tersanesi'ndeki denize indirilme töreninde yaptığı açıklamada, CPEC'nin Çin, Pakistan ve Türkiye arasında "üçlü bir anlaşma olması" önerisinde bulunmuş ve iki ulusa da fayda sağlamak için bu "harika potansiyelden" yararlanmak istediklerini dile getirmişti.

Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru'nun batı rotası genişletildi
Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru'nun batı rotası genişletildi
Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru'nun batı rotası genişletildi
Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru'nun batı rotası genişletildi

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Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Pakistan, Mayıs, Cuma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru'nun batı rotası genişletildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru'nun batı rotası genişletildi - Son Dakika
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